Apple'a Göre iPhone Serisinin 10 Yıllık Ömrü Kaldı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın ünlü akıllı telefon ailesi iPhone ile ilgli oldukça ilginç bir haber gündeme geldi. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Eddy Cue, ünlü telefon serisinin önümüzdeki yıllarda miladını dolduracağını açıkladı.

Şirketin gelecekteki projeleri hakkında konuşan Cue, internet tarayıcılarının artık yerini yapay zeka araçlarını alacağını söylediği açıklamaların ardından iPhone serisinin bundan 10 yıl sonra artık önemini yitireceğini söyledi.

"10 Yıl Sonra iPhone'a İhtiyacımız Kalmayacak"

Apple'ın Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, Google’a yönelik yürütülen tekel davası kapsamında verdiği ifadede, yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişiminin mobil cihaz ve internet alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirebileceğini belirtirken, iPhone serisi hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

“Belki kulağa çılgınca geliyor ama 10 yıl sonra iPhone’a ihtiyacınız kalmayabilir.” ifadesini kullanan Cue, yapay zeka tabanlı giyilebilir cihazların, gelecekte akıllı telefonların yerini alabileceğini vurguluyor. Elbette bu açıklama, hala Apple’ın en büyük gelir kalemi olan iPhone açısından oldukça iddialı.

Her ne kadar bu vizyon geleceğe dair heyecan uyandırsa da, günümüzde yapay zeka ile çalışan giyilebilir cihazların henüz istenilen düzeye ulaşmadığı da göz ardı edilemez. Yine de teknolojinin hızla ilerlemesi, bu dönüşümün sanılandan daha kısa sürede gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka destekli giyilebilir cihazlar, yakın gelecekte iPhone'ların yerini alabilir mi? Yorumlarda buluşalım...