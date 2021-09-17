Apple iPhone 13 Pro AnTuTu Puanı Belli Oldu

Apple önümüzdeki bir sene boyunca hüküm sürmeye hazırlanan iPhone 13 serisini resmi olarak tanıttı. Lansman sırasında A15 Bionic ile şimdiye kadarki en hızlı çipin kullanıldığını belirten şirket, görünüşe göre bu konuda oldukça haklı. Apple iPhone 13 Pro AnTuTu puanı, yeni modelin performansı hakkında merak edilen detayları ortaya koyuyor.

Apple iPhone 13 AnTuTu Puanı ile Büyüledi

Yapılan test sırasında iPhone 13 Pro modelinin 1 TB depolamaya sahip varyantı tercih edildi. Daha önceki performans testlerinden de görmüş olduğumuz üzere bu modelde 6 GB RAM yer alıyor. Ayrıca testin direkt olarak iOS 15 sürümü üzerinde yapıldığını görüyoruz.

AnTuTu testi sırasında 839.675 ile oldukça ciddi bir skora imza atan iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro ile kıyaslandığında GPU tarafında yüzde 19 performans artışı sergiledi. CPU tarafında da benzer bir fark varken, Hafıza testinde yüzde 44 gibi ilginç ve devasa bir fark bulunuyordu.

A15 Bionic şu an için gerçekten de başarılı sonuçlar verse de, yaklaşmakta olan Snapdragon 898 ve Exynos 2200 işlemcilerin nasıl bir performans sunacağı konusunda net ayrıntılara sahip değiliz. Bakalım bu iki işlemcinin çıkışından sonra da aynı unvanı korumaya devam edebilecek mi.

iPhone 13 Mini Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 10.999 TL

256 GB için 11.999 TL

512 GB için 13.999 TL

iPhone 13 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 11.999 TL

256 GB için 12.999 TL

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128 GB için 15.999 TL

256 GB için 16.999 TL

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iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatı Ne Kadar?