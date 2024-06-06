Apple Kullanıcılarını Şaşırttı! Güncelleme Desteğinde Android'in Gerisinde Kaldı

Apple, iPhone'ları için uzun süreli yazılım desteği sunmasıyla tanınır, ancak bugüne kadar resmi olarak belirli bir destek süresi taahhüt etmemişti.

Ancak yeni Birleşik Krallık düzenlemeleri nedeniyle Apple, iPhone 15 ailesi için en az beş yıllık yazılım desteği sunacağını duyurmak zorunda kaldı. Bu süre, Google ve Samsung gibi rakiplerinin sunduğu yedi yıllık destek süresinden iki yıl daha kısa.

Apple'ın Yeni Yazılım Desteği Politikası

Apple'ın bu yeni taahhüdü, özellikle iPhone 15 Pro Max modeli için geçerli. Bu beş yıllık destek süresi, Apple'ın minimum olarak sunduğu süreyi ifade ediyor ve bu, Apple'ın beş yılın ötesine geçemeyeceği anlamına gelmiyor.

Apple, geçmişte bazen beş yılı aşan destek sundu ve bu durum gelecekte de devam edebilir. Bu nedenle, beş yıllık destek süresinin yalnızca bir alt sınır olduğunu unutmamak önemlidir.

Google ve Samsung, Android cihazları için yedi yıllık destek sunma konusunda ön planda yer alıyor. Apple'ın beş yıllık taahhüdü, rakiplerine göre daha kısa olsa da, Apple'ın kullanıcılarına sunduğu genel yazılım desteği kalitesi ve süresi göz önünde bulundurulduğunda, bu sürenin ötesine geçme olasılığı yüksektir.

Apple'ın yeni yazılım desteği taahhüdü, şirketin ilk kez resmi olarak bir süre belirlemesi açısından önemli bir adım. Bu, Android cihaz üreticilerinin yıllardır yaptığı gibi, Apple kullanıcılarının da cihazlarını ne kadar süreyle güncel tutabilecekleri konusunda net bir bilgiye sahip olmalarını sağlıyor.

Her ne kadar Apple, rakiplerinden daha kısa bir süre vaat etse de, gerçek destek süresinin daha uzun olabileceği gerçeği göz önünde bulundurulmalı.