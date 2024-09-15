Bir Devir Kapandı: iPhone 16'nın Kutusundan Çok Sevilen Ürün Çıkmayacak!

Apple, 9 Eylül'de iPhone 16 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. 20 Eylül'de genel satışa çıkması planlanan akıllı telefonların kutu içeriği de fazlasıyla merak konusu. Son raporlar, markanın uzun yıllardır kutularda kullanıcılara sunduğu bir ürünü rafa kaldırdığını ortaya koyuyor.

iPhone 16 Kutularından Apple Çıkartması Çıkmayacak

9to5Mac'in paylaştığı bilgilere göre, 20 Eylül'de satışları başlayacak iPhone 16 serisinin kutularından Apple çıkartmaları çıkmayacak. Şirket, bu ürünü sadece Apple Store'larda kullanıcılardan talep gelmesi durumunda verecek. Yani, burada sadece şirketin fiziksel mağazalarında istemeniz durumunda çıkartma alabileceksiniz.

Üçüncü taraf perakendeciler veya operatörler aracılığıyla Apple'ın yeni akıllı telefonlarını satın alanlar ise Apple çıkartmalarını alma şansına sahip olmayacak. Aynı şekilde internet üzerinden siparişlerde de bu ürün çıkmayacak. Bu kararın arkasında ise şirketin çevrecilik politikasının bulunduğunu belirtelim.

Aslında bu yeni alınmış bir karar değil. Zira şubat ayında satışa çıkan Apple Vision Pro'nun ve mayısta piyasaya sürülen yeni iPad Pro ve iPad Air'in kutularında da Apple çıkartmaları çıkmadı. Kısacası, şirketin yavaş yavaş kutulardan gereksiz olarak gördüğü ürünleri çıkararak daha çevreci bir anlayış benimseyeceğini söyleyebiliriz.