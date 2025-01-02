Apple, iPhone 16 İçin Beklenen Renk Seçeneğini Tanıtmaya Hazırlanıyor

Apple'ın her sen bir yenisini sunduğu iPhone serisi sahip olduğu yenilikler ve teknik özellikleriyle konuşulduğu kadar tasarımı ve satışa sunulduğu renk seçenekleriyle de gündeme geliyor. Bu durumun farkında olan Apple yeni akıllı telefon modellerinin her biri için çeşit çeşit renk paletleri sunmayı ihmal etmiyor.

Aktarılanlara göre şirket, eylül ayında satışa sunduğu iPhone 16 modeli için yeni bir renk seçeneğini daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni renk seçeneğinin uzun bir süredir beklenen bir tona sahip olacağı ve Apple'ın geçtiğimiz senelerde de birçok kez tercih ettiği gibi bahar aylarında satışa çıkacağı söyleniyor.

Apple Sarı Renkli iPhone 16 İçin Düğmeye Bastı

Sektörel kaynaklardan gelen son bilgiler, ABD merkezli teknoloji devinin yeni iPhone 16 modeli için piyasaya süreceği iddia edilen 7 renk seçeneğinden 6.sı için hazırlıklara başladığını işaret ediyor. Söz konusu seçeneğin sarı bir tona sahip olacağı iddia edilirken, şirketin henüz harekete geçmediği 7. rengin mor olacağı öne sürülüyor.

Öte yandan sarı renk seçeneğinin 2025'in bahar aylarında piyasaya sürüleceği iddiasının epey güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut iddialar, Apple'ın telefonlarını tanıttıktan sonra satışa sunduğu bir çok renk seçeneğini bahar aylarlarında satışa sunma geleneğine dayandırılıyor. Firma, daha öncesinde iPhone 12, 13, 14 için sunduğu yeni renk paletlerini mart ila nisan aylarında piyasaya sürmüştü.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz iPhone 16 modelini başka hangi renk seçenekleriyle görmek istersiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz...