iPhone 16 Serisinin Tamamı Eylem Tuşuna Sahip Olacak mı? Yeni Rapor Ortaya Çıktı!

Apple, Pro model iPhone'ları standart modellerden farklılaştırma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Şirket geçen yıl iPhone 14 Pro'da Dinamik Ada'yı tanıtmıştı. Bu yıl ise Dinamik Ada, Pro olmayan iPhone 15'lere de geldi.

Bu yıl ise şirket yeni nesil iPhone 15 Pro varyantlarında sessiz düğmesini yeni eylem tuşuyla değiştirdi fakat geleneklerine sadık kaldığı için bu tuş Pro olmayan modellere gelmedi. Şimdi ise yeni bir rapor, eylm tuşunun gelecek yılki iPhone 16 serisinin tüm modellerinde yer alacağını belirtiyor.

MacRumours, Apple'ın Standart, Plus, Pro ve Pro Max modelleri dâhil olmak üzere dört iPhone 16 serisi cihazda da eylem tuşunun bulunacağını bildirdi. Şirket ayrıca daha fazla özellik ekleyerek eylem tuşunu daha güçlü hâle getirmek için çalışıyor.

iPhone 16 Serisindeki Eylem Tuşu Nasıl Olacak?

MacRumors, Apple'ın tuşu mekanik bir anahtar yerine kapasitif hâle getireceğini de belirtiyor. Rapora göre iPhone 16'lardaki eylem tuşu, eski iPhone'lardaki Touch ID'ye ve MacBook'lardaki Force Touch trackpad'e benzer bir kuvvet sensörü geri bildirimi ile çalışacak. Yenilenmiş eylem tuşunun kod adının Atlas olduğu ve hâlihazırda geliştirildiği düşünülüyor.

Apple'ın ayrıca iPhone 16'da farklı boyutlarda eylem tuşu denediği ve bazı tasarımlardaki tuşların iPhone 15 Pro modellerinden daha büyük olduğu söyleniyor.

Peki siz iPhone 15 Pro modelleri ile hayatımıza giren eylem tuşu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.