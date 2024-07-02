Apple, iPhone 16'yı Tanıtmadan Vites Artırdı!

Eylül ayı yaklaştıkça iPhone 16 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. iOS 18 ile birlikte Apple Intelligence'ın tanıtılması birçok kullanıcıyı heyecanlandırdı. Henüz kullanıma sunulmamış olmasın rağmen bu heyecan yeni iPhone modellerine de yansımış gibi görünüyor.

Apple Intelligence sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max tarafından destekleniyor. Tabii kullanıma sunulduğu dönemde tanıtılmış olacağı için iPhone 16'da (Yine Pro'lar ile sınırlı olabilir) bu teknolojiyi destekleyecek.

iPhone 16'ya Güç Verecek: Apple A18 Siparişleri Artırıldı!

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yanı sıra eski iPhone'ları kullanan kişilerin sırf bu yüzden yeni iPhone'lara geçiş yapmak isteyeceği tahmin ediliyor. Bu tahminler neticesinde harekete geçen Apple, TSMC'ye verdiği işlemci siparişini 90 ila 100 milyon adet seviyesine çıkardı.

iPhone 15 serisi tanıtılmadan önce TSMC'ye verilen sipariş hacminin 80 - 90 milyon adet seviyesinde olduğu belirtiliyor. Şimdiki rakamın 90 - 100 milyon arası olduğunu dikkate aldığımızda; Apple'ın 10 milyon adetlik bir satış artışı beklediğini görüyoruz.

iPhone 15 ve 15 Plus, iPhone 14 Pro modellerinde yer alan Apple A16 Bionic işlemciden güç alıyor. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ise TSMC'nin "N3E" olarak da bilinen ikinci nesil 3 nm süreci kullanılarak üretilen Apple A17 Pro işlemciye ev sahipliği yapıyor.

TSMC'ye göre N3E, önceki nesil N3B'ye kıyasla daha uygun ve verimi daha yüksek. Bu kapsamda iPhone 16 serisinde kullanılan tüm işlemciler N3E süreci kullanılarak üretilecek. Tabii N3E'ye geçilmesine rağmen iPhone 16 ve 16 Plus'taki A18 çipin, iPhone 15 Pro'larda kullanılan A17 Pro'nun tasarımını benimsemesi muhtemel.

iPhone 16 Pro'lara güç verecek olan Apple A18 Pro ise başta yapay zeka / makine öğrenimi olmak üzere birçok konuda çok daha üst seviye bir işlemci olacak. Özetlemek gerekirse Apple Intelligence ve iOS 18'in, iPhone 16 satışlarını artıracağı tahmin ediliyor, sonuçlarını göreceğiz.