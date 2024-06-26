iPhone 16 için Heyecan Verici Apple M4 Detayı!

Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisinde Apple A18 Pro işlemcinin (Pro modellerde) kullanılacağını artık hepimiz biliyoruz. Haziran ayındaki WWDC 2024'te iOS 18 ile yapay zeka özelliklerinin duyurulması sonrasında gözler iPhone 16'ya güç verecek olan bu işlemciye çevrildi.

Teknolojiyi takip ediyorsanız yapay zeka görevlerinin yerine getirilmesinde işlemci içerisindeki NPU'ların (Sinir İşleme Birimleri) kritik öneme sahip olduğunu biliyorsunuzdur ki Apple'da, iOS 18'in yapay zeka yeteneklerini Apple A17 Pro'dan güç alan iPhone 15 Pro ve Pro Max ile sınırlı kıldı.

iOS 18'in final sürümü iPhone 16 serisi tanıtıldıktan sonra yayınlanacağı için iPhone 16 Pro ve Pro Max benzer şekilde yapay zeka özellikleri ile öne çıkacak. Son çıkan raporlarda Apple A18 Pro'nun NPU kapasitesiyle ilgili.

iPhone 16 Pro İşlemcisi Yapay Zekada Apple M4'ü Geçecek!

iPhone 15 Pro modellerine güç veren A17 Pro'nun içindeki NPU, 16 çekirdekle geliyor ve yapay zeka performansı 35 TOPS olarak ölçülüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse: Snapdragon 8 Gen 3, 15 TOPS'luk bir yapay zeka performansı sunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen 11 ve 13 inçlik iPad Pro'lara güç veren Apple M4 işlemcinin NPU gücü 38 TOPS seviyesinde. Bu noktada iPhone 16 Pro modellerine güç verecek olan A18 Pro'nun, Apple M4 işlemciyi geride bırakacağı dile getiriliyor.

Şu anda net bir rakamdan bahsedilmiyor fakat Qualcomm Snapdragon X Elite'in 45 TOPS seviyesindeki NPU performansını geride bırakacağı iddia ediliyor. Yani yapay zeka yetenekleri açısından Apple M4'ten daha hızlı bir işlemciyi iPhone'larda görebiliriz.