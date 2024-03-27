iPhone 16 Tasarım Detayları Ortaya Çıktı: Birçok Değişilik Yapılacak!

Dün iPhone 16 Pro'nun yeni bir renkle piyasaya sürüleceği yönünde bir rapor yayınlanmıştı. Şimdi ise iPhone 16'nın maket modelleri sızdırıldı. Görüntüler, iPhone 16'nın kamera düzeni ve işlem düğmesinin konumu gibi detayları gösteriyor.

Aynı zamanda iPhone 16 Pro'nun gövdesinin ve ekranının iPhone 15 Pro'ya göre daha büyük olacağı söyleniyor.

iPhone 16 Pro'nun Tasarım Detayları

Başka bir görüntüde, eylem düğmesinin normal iPhone'a dahil edileceği gösteriliyor. iPhone 16'nın iki lensini dikey konumlandıracağına dair önceki söylentilerin doğru olduğu düşünülüyor.

iPhone 16 modelinin, fotoğraf ve video çekimlerinde kullanılacak tamamen yeni bir düğmeye sahip olması bekleniyor. Bu düğme, "Yakalama" düğmesi olarak adlandırılıyor ve iPhone'un güç düğmesiyle aynı tarafta bulunuyor.

Görseller, yakalama düğmesinin iPhone 16 kasasıyla neredeyse aynı hizada olduğunu gösteriyor ancak bu düğmenin kapasitif değil mekanik olacağı, baskıya ve dokunmaya yanıt vereceği söyleniyor.

Bilgileri sızdıran kaynak Apple bilgileri için en iyi bilinen kaynaklardan biri değil. Ancak daha önce son iPhone'un ön sipariş renklerini doğru bir şekilde tahmin etmişti.

Ek olarak bir iddiaya göre iPhone 16 Pro için bir kılıf aksesuarının sızması ve bu kılıf tasarımında yakalama düğmesi kısmının olması bekleniyor.