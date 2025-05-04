Gün Boyu Şarj Yetmeyecek mi? Apple, iPhone 17 Air'e Bataryalı Kılıf Hazırlıyor!

Apple’ın şimdiye kadarki en ince iPhone modeli olması beklenen iPhone 17 Air, tasarımıyla şimdiden büyük heyecan yaratırıyor. Ancak gelen son bilgiler, cihazın ultra ince yapısı nedeniyle bazı donanımsal özelliklerinden önemli tavizler vereceğini işaret ediyor. Bu özelliklerden birisi ise tahmin edebileceğiniz üzere pil tarafında.

5.5 mm gibi rekor bir kalınlıkta olacağı belirtilen iPhone 17 Air’in, önceki iPhone modellerine göre daha kısa pil ömrü sunacağı ifade ediliyor. Yaptığı dahili testler de bu durumu doğrulayan Apple'ın bu konuya ilginç bir çözüm bulacağı bildirliyor. İddialara göre şirket, iPhone 17 Air'ın pil ömrünü uzatmak adına telefona özel bataryalı kılıflar tasarlıyor.

iPhone 17 Air'ın Pil Ömrü Gün Sonunu Göremeyebilir

Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan yeni raporlara göre, Apple’ın yaptığı testlerde iPhone 17 Air kullanıcılarının yalnızca yüzde 60 ila yüzde 70’i cihazın şarjını gün boyunca bitirmeden kullanabiliyor. Bu oranın, önceki iPhone modellerinde yüzde 80 ila yüzde 90 seviyelerinde seyrettiğin düşünüldüğünde, yeni modelin pil performansında göze çarpan bir düşüş yaşandığı görülebiliyor.

Aktarılanlara göre Apple, bu dezavantajı dengelemek için iPhone 17 Air'e özel bir bataryalı bir kılıfı da piyasaya sürmek istiyor. Bu aksesuarın cihazın ultra ince tasarımını bozmadan ekstra kullanım süresi sunacak şekilde tasarlanacağı bildirilirken, henüz fiyatı ve nihai görünümü ile ilgili net bir bilgi mevcut değil. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz iPhone 17 Air için tasarlanan bataryalı kılıflar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...