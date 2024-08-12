iPhone 17 Air Yolda! Pro Özellikler Bu Cihaza Nasıl Sığacak?

Apple'ın iPhone serisine yeni bir üye daha ekleniyor! Şirket, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 17 Air ile kullanıcılarına daha ince ve şık bir seçenek sunmayı hedefliyor.

Paylaşılan rapora göre ise iPhone 17 Air, Pro modellerinin sunduğu tüm özelliklere ihtiyaç duymayan ancak daha zarif bir tasarıma önem veren kullanıcılar için ideal bir seçenek olacak. Peki Plus Modellerinin Yerini Alacak mı? İşte ayrıntılar...

iPhone 17 Air, İnce Tasarımı ile Yüksek Performans Sağlayacak mı?

Rapore göre Apple, Pro modellerinin daha yüksek performansı olmadan daha şık bir tasarım arayanlar için önümüzdeki yıl bir iPhone 17 Air'i piyasaya sürecek.

Pro modelinin performansına, ekran boyutuna veya kameralarına ihtiyaç yoksa, normal bir iPhone'un teknik özelliklerine sahipken çok daha havalı görünen bir cihaz almak mümkün olacak. Apple’ın da Pro modelinin gücünü daha küçük bir tasarıma sıkıştırması gerekecek.

Ancak Apple'ın Pro modellerinin yüksek performansını iPhone 17 Air'e taşıması en az 3 yıl süreceği de söyleniyor. Şirket, donanımın fiziksel sınırlamaları nedeniyle bu hedefe ulaşmak için daha fazla zaman gerektiğini belirtiyor.