iPhone 17 Serisi Kamera Özellikleriyle Göz Dolduracak!

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği iPhone 16 etkinliğinin hemen ardından iPhone 17 serisi için kolları sıvadı. Her ne kadar telefonların tanıtılmasına daha bir yıl olsa da şimdiden yeni modeller hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. İddialar gösteriyor ki iPhone 17'ler kamera performansında önemli bir artışla karşımıza çıkacak. İşte detaylar!

iPhone 17 Serisi Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

iPhone 17 serisi, selefine kıyasla önemli değişikliklerle karşımıza çıkacak. Üç nesildir sürdürdüğü "Plus" ürün grubunu sonlandırma kararı alan şirket, bunun yerine iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleriyle karşımıza çıkacak. Dördüncü bir seçenek ise ince ve hafif yapısıyla öne çıkan yeni iPhone 17 Air ya da iPhone 17 Slim olacak.

Ancak tek değişiklik bu değil. Bir süredir "her sene aynı telefon" eleştirilerinin odağında olan Apple, özellikle Pro modellerde kamera performansında önemli bir artış sunacak. İddialara göre iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in ön kamerası 24 megapiksel olacak. Bu da selefinin 12 megapiksel ön kamerasına kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor.

Arka tarafta ise 48 megapiksel bir telefoto lens yer alacak. Bu kamera, iPhone 16 Pro modellerindeki 12 megapiksel lense kıyasla çok daha iyi bir yakınlaştırma performansı sağlayacak.. Bu da kullanıcıların uzaktaki nesneleri daha net ve kaliteli bir şekilde çekebilmesini sağlayacak. Yapay zekanın ise yakınlaştırmadaki titreme gibi sorunları gidermede devreye girmesi bekleniyor.

Ayrıca 12 GB RAM kapasitesi ve daha iyi bir tazeleme hızı sunan da ekran da iddialar arasında. iPhone 16'nın en büyük eksiğinin 60 Hz ekran olduğunu göz önünde bulundurursak Apple'ın bu konuda değişiklik yapacak olması oldukça hoş karşılanacak diyebiliriz. Yine de bunların iddia olduğunu ve henüz bu modeller hakkında net şeyler söylemek için erken olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17 serisi sizce Apple'ın son brikaç yıldır azalan heyecanı yeniden artırdığı ve "her yıl aynı telefon" söylemlerini savuşturduğu bir seri olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.