Yeni iPad Mini'nin Performansı Nasıl? İşte Sonuç!

Apple, Salı günü yayınladığı bir basın bülteni ile iPad Mini 2024'ü sessizde duyurdu. Tabii bir Apple klasiği olarak cihazın tüm teknik özellikleri açık bir şekilde paylaşılmadı. Ancak yeni iPad Mini'nin Geekbench performans testinde boy göstermesi merak ettiğimiz detayları öğrenmemizi sağladı.

iPad Mini 2024 Geekbench Performans Testi

iPad 16.2 olarak kayıtlara geçen tablet tek çekirdek testinden 2817, çoklu çekirdek testinden ise 6982 puan aldı. Bu yeni iPad Mini'nin iPhone 15 Pro ve Pro Max ile benzer bir performans sunduğu anlamına geliyor.

Hem iPhone 15 Pro serisi hem de iPad Mini, 3 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Apple A17 Pro işlemciden güç alıyor ancak önemli bir fark var.

Yeni iPad Mini'de yer alan Apple A17 Pro'nun grafik biriminde, iPhone 15 Pro'lara kıyasla bir çekirdek eksik. iPad Mini 2024'ün iPadOS 18.1 ile kullanıma sunulacak olan Apple Intelligence teknolojisini desteklediğini de belirtmek isteriz. Minimum gereksinim olan 8 GB RAM bu tablette yer alıyor.

Yeni iPad Mini'nin 128 GB kapasiteye sahip olan modeli 23.999 TL fiyat etiketine sahip. 512 GB'lık modeli almak istediğinizde ise 36.999 TL ödemeniz gerekiyor. Tabii hücresel bağlantı isterseniz bu fiyat ciddi bir şekilde artıyor.