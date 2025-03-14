Apple, iOS 19 Güncellemesiyle Yabancı Dil Sorununu Tamamen Ortadan Kaldıracak

Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 19 üzerindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hayal kırıklığı yaratan ve yeterli bulunmayan iOS 18 ve Apple Intelligence'ın baskısını üzerinde hisseden şirket, bu defa köklü değişiklikler yapmaya kararlı. Örneğin yeni sürümün tasarım anlamında pek çok değişikliği beraberinde getireceğini biliyoruz.

Ancak tek değişim tasarımda olmayacak. iOS 19 güncellemesi pek çok fonksiyonel özelliği de beraberinde getirecek. Bunlardan son ortaya çıkanı ise "abi ben İngilizce öğrenemiyorum" diyenleri bir hayli memnun edecek gibi duruyor. İddialara göre, iOS 19 güncellemesinden sonra iPhone ve AirPods sahipleri bir daha yabancı dil sorunu yaşamayacak. İşte detaylar!

iOS 19 Güncellemesiyle iPhone ve AirPods Sizin Kişisel Çevirmeniniz Olacak

Apple'ın Eylül ayında yayınlayacağı iOS ve macOS güncellemeleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak canlı çeviri özelliği dil bariyerine takılanların hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak. Diyelim Türkçe dışında herhangi bir dil bilmiyorsunuz ve İngilizce konuşan biriyle konuşmaya başladınız.

Eğer iOS 19 güncellemesi almış bir iPhone ve AirPods kullanıyorsanız, yapay zeka içinde bulunduğunuz durumu otomatik olarak algılayacak ve karşınızdaki kişinin söylediklerini size Türkçe olarak aktaracak. Sizin Türkçe söyledikleriniz ise iPhone'unuz aracılığı ile sesli olarak İngilizce'ye çevirilecek.

Elbette ki bu durum sadece İngilizce için değil, dünyanın dört bir yanında konuşulan farklı diller için de geçerli olacak. Yani ister Çin'de isterseniz de Almanya'da olun "derdinizi" artık sorunsuz bir şekilde aktarabileceksiniz. Belirtmekte fayda var ki bu özellik aslında pek de "yeni" değil. Android cephesinde halihazırda gördüğümüz bazı örnekler var.

Örneğin Samsung ve Honor, bu konuda bir süredir çalışmalar yürütüyor. Ancak Apple'ın ekosistem avantajının tam da bu noktada devreye girmesi ve sistemin çok daha kusursuz çalışması bekleniyor. Yeni özellik, Eylül 2025'te yapılması beklenen iPhone 17 lansmanının ardından iOS 19 ve macOS 16'yla birlikte kullanıma sunulacak.

İhtiyacımız olmayan bir sürü "özelliğin" ardından akılı telefon üreticileri sonunda yapay zekayı gerçekten işlevsel konularda kullanmaya başlamış gibi duruyor. Şu andan itibaren tek temennimiz ise bu tür gelişmelerin sayısının artması ve yapay zekanın gerçekten de hayatı kolaylaştıracak bir akıllı telefon teknolojisi olması.