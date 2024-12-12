Apple, Yeni iPhone 17 Serisi İle Birlikte Tasarımda Önemli Değişikliklere İmza Atabilir: Kamera Modülü Tamamen Farklı Olacak!

Apple'ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 17, henüz çıkışına aylar olmasına rağmen pek çok farklı söylentiye konu oluyor. Son olarak markanın yeni seri ile birlikte köklü bir tasarım değişikliğine gideceği iddia ediliyor.

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre yeni iPhıone 17 modelleri, geçmiş modellerin tekrar eden tasarım çizgileri yerine ezber bozan bir görünüme sahip olabilir. Bu söylentilerin odağında ise telefonların adeta baştan aşağı değişeceği söylenen kamera modülü tasarımı var.

iPhone 17 Serisi, Yepyeni Bir Kamera Tasarımına Sahip Olacak!

Apple'a yakınlığı ile bilinen bazı analistlerin iddiaklarına göre Apple, beklentilerin altında kalan iPhone 16 serisinden sonra iPhone 17 serisinin tasarımında önemli değişikliklere gitmeye karar verdi. Şirketin öncelikle yeni seride uzun yıllardır iPhone'larda rastlamadığımız yatay kamera modülünü tercih edeceğini söyleniyor.

İlk bakışta Google’ın Pixel serisini hatırlatan yeni kamera tasarımının, telefonların görünümüne yeni bir soluk getirebileceği gibi teknik özellikler açısından da iPhone 17 modellerine yarar sağlayabileceği öne sürülüyor. Aktarılanlara göre söz konusu yatay kamera kurulumu, telefonlarda daha büyük batarya ve RAM gibi donanımların yerleştirilebilmesine veya daha uyumlu bir kamera konfügrasyonu sağlanmasına olanak tanıyabilir.

Pek çok yeni özellikle birlikte karşımıza çıkmasını bekediğimiz iPhone 17 serisi, ayrıca yeni bir modele daha ev sahipliği yapabilir. Uzun bir süredir konuşulan iPhone 17 Air modeli, diğer cihazlardan daha ince yapısı ve daha güçlü performansı sayesinde akıllı telefon dünyasında ses getirecek gibi görünüyor.

Peki siz yeni iPhone 17 serisi ile birlikte değişecek kamera tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...