Apple Yeni iPhone 17 Serisini "Okkalı" Bir Zamla Satışa Sunabilir: Nedenini Tahmin Etmek Zor Değil!

Apple'ın yeni iPhone 16 serisine henüz yeni alıştığımız şu günlerde, tanıtımına henüz daha aylar olan iPhone 17 serisi teknoloji gündeminin ana konularından biri oldu. Son olarak ortaya atılan iddialara göre, eski modellerden çok daha farklı bir tasarım çizgisine sahip olacak modeller maalesef fiyat tarafında da önemli bir değişiklikle birlikte gelecek.

Sektörel kaynaklar, markanın uzun bir süredir uygulamadığı fiyat artışını yeni akıllı telefon modellerinde uygulayacağını söylüyor. Bu söylentilerin arkasında ise Apple'ın son zamanlarda düşen kar marjı yatıyor.

Apple, Son Yılda Düşen Kar Marjı Nedeniyle iPhone 17 Serisinde Fiyat Artışına Gidecek

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iddialı yeniliklerle beraber geleceği söylenen iPhone 17 serisi hakkında ortaya çıkan son söylentiler biraz üzücü. Zira telefonların Apple'ın uzun bir süredir uygulayacağı düşünülen fiyat artışı ile birlikte geleceği öne sürülüyor.

Aktarılanlara göre Apple, yeni seri ile birlikte telefonlarının fiyatına yaklaşık 100 dolarlık bir zam uygulayacak. Böyle bir senaryoda ana modelin 899 dolara, Pro modellerin ise sırasıyla 1.099 ve 1.299 dolara satışa sunulacağını belirtelim. İlk olarak bu seride tanışacağımız Air modelinin ise 1.300 dolar bandında bir etikete sahip olacağı iddia ediliyor.

Söz konusu zam söylentilerinin ana sebebi, Apple'ın bu yıl da telefonların fiyatında artışa gitmediği için düştüğünü söylediği kar marjları. Bu tür durumlarda ürünlerine zam yapmaktan çekinmeyen Apple'ın iPhone 17 modellerinde böyle bir karar alması kimi kesimler tarafından olası görülüyor. Ancak biz yine de bunun hala bir iddia olduğunu belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple iPhone 17 serisi ile birlikte akıllı telefonlarına zam yapacak mı? Yorumlarda buluşalım...