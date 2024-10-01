Apple, Sağı Solu Tuşlarla Dolu Olan iPhone 16'nın Ardından iPhone 17 Modellerinde Buton Sayısını Üçe İndirecek!

Apple'ın yeni iPhone 16 serisini tanıtması üzerinden henüz bir ay bile geçmemesine rağmen iPhone 17 modelleri hakkında yeni iddialar teknoloji gündemine düşmeye başladı. Sektörel kaynaklar, Apple'ın yeni telefonlarda tuş sayısını düşüreceğini ve eylem butonunu ses tuşlarıyla birleştireceğini bildiriyor. Detaylar haberde.

Apple, iPhone 17 İle Birlikte Eylem Butonunu Ses Tuşlarıyla Birleştirecek

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın gelecek sene piyasaya süreceği iPhone 17 serisi ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre şirket, yeni akıllı telefonları ile birlikte iPhone 16 ve 15 serisinin aksine tuş sayısını azaltma stratejisini benimseyecek. Firma bu bağlamda, iPhone 15 serisiyle birlikte gelen eylem butonunu ses tuşlarıyla birleştirecek.

İddialara göre Apple, iPhone 15 serisi ile birlikte sessize alma tuşunun yerine konumalanan eylem butonunu yeni cihazlarının sağ tarafına taşıyarak ses artırma-azaltma tuşu ile birleştirecek. Öte yandan, iPhone 16 serisi ile hayata geçirilen deklanşör tuşu yerini koruyacak. Böylece yeni iPhone 17 modelleri, 5 farklı fiziksel butona sahip iPhone 16'ya kıyasla üçlü bir tuş takımı ile birlikte gelecek.

Şayet iddialar doğruysa, daha az fiziksel tuşa sahip olacak iPhone 17 serisinin kullanıcılara daha konforlu bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz. Bununla beraber Apple'ın 2025'in eylül ayında tanıtmasını beklediğimiz serinin Plus modeli yerine "Slim" isimli yeni bir modele de ev sahipliği yapacağı da öne sürülüyor. Gelişmeler için takipte kalın!

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