Telefon Dünyasını Karıştıran İddia: Apple, iPhone Kamerasında Devrim Yapacak!

Son dönemde piyasaya sürülen amiral gemisi akıllı telefonlarda 200 MP çözünürlüğe sahip kameralar görmeye başladık. Bu kadar yüksek çözünürlük gerçekten dikkat çekiyor.

Birçok marka bu konuda benzer adımlar atmış durumda. Son gelen bilgilere göre Apple da bu şirketler arasına katılıyor. İşte detaylar!

Apple, 200 MP Kameralı iPhone Piyasaya Sürecek

Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station (DCS), Apple'ın 200 MP kamera planları olduğunu paylaştı. Bu, ABD'li teknoloji devi için önemli bir iddia.

Çünkü Apple’ın akıllı telefon dünyasındaki trendlere geç kaldığı yönünde genel bir görüş var. Öyle ki şirketin 200 MP kamerayı ancak 2027'de piyasaya sürülecek iPhone 19'da kullanacağı söyleniyor.

Firmanın 200 MP kamera ile ilgili çalışmaları hakkında şu an için fazla detay bulunmuyor. Mevcut iPhone’lar, fotoğrafçılık ve video çekimi konusunda zaten tercih edilen cihazlar arasında. Apple’ın bu hamlesiyle birlikte rekabetin daha da kızışması bekleniyor.

Büyük Tasarım Değişiklikleri Yolda

Öte yandan şirket, iPhone 18 ile birlikte delikli ekran ve ekran altı Face ID sunacak. iPhone 19'da ise hem Face ID’nin hem de ön kameranın ekran altına gömüldüğü tam ekran tasarımıyla karşımıza çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.