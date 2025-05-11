Gören iPhone Zannediyor: Huawei'den Uygun Fiyatlı Yeni Telefon!

Huawei, akıllı telefon kataloğunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yoğun mesai harcayan firma, şimdi ise bütçe dostu Hi Enjoy 80 modelini tanıttı. Peki cihaz, tüketicilere neler sunuyor? İşte Huawei Hi Enjoy 80 teknik özelikleri ve fiyatı!

Huawei Hi Enjoy 80 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Altın, inci beyazı ve obsidyen siyahı şeklinde üç renk seçeneğiyle tanıtılan Hi Enjoy 80, 163.84 x 75.23 x 8.5 mm boyutlarında ve 189.2 gram ağırlığında. Telefonun arka tarafında iPhone benzeri bir kamera çıkıntısı yer alıyor.

Ön tarafında 6.56 inç büyüklüğünde LCD ekran bulunuyor. HD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca Always On Displasy özelliği de mevcut.

MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama alanı seçenekleriyle satışa çıktı.

Öte yandan kutudan Huawei'nin kendi işletim sistemi olan HarmonyOS Connect işletim sistemiyle çıkan model, arka tarafında 8 MP ana kameraya yer veriyor. Ön taraftaysa 5 MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bizi karşılıyor.

Telefon, 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya, 10W şarjdan besleniyor. Son olarak cihazda 2.4GHz ve 5GHz Wi-Fi frekans desteği, Bluetooth 5.4, Type-C bağlantı noktası (USB 2.0), yerçekimi sensörü, pusula, ortam ışığı sensörü ve kızılötesi sensör gibi özelliklerin bulunduğunu da belirtelim.

Çin'de piyasaya sürülen Huawei Hi Enjoy 80 modelinin fiyat listesi şu şekilde: