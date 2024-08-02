Apple'ın iPhone Satışlarından Elde Ettiği Gelir Ortaya Çıktı: Dudak Uçuklattı!
Apple, 29 Haziran 2024'te sona eren 2024 mali yılı üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporlarını paylaştı. Peki, şirket bu dönemde ne kadar gelir elde etti?
Apple, 29 Haziran 2024'te sona eren 2024 mali yılı üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporlarını paylaştı. Şirket, iPhone başta olmak üzere bünyesinde barındırdığı ürünlerin ve hizmetlerin satışlarından elde ettiği gelirleri paylaşırken, bu dönemde büyüme kaydettiğini belirtti.
Apple'da Yüzler Büyüyor: Peki Gelirleri Ne Kadar Oldu?
Apple, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5'lik bir artış kaydederek gelirlerini 85,8 milyar dolara çıkardı. Bununla birlikte, markanın seyreltilmiş hisse başı karı ise yüzde 11 artışla 1,40 dolara yükseldi.
Apple'ın CEO'su Tim Cook, finansal raporların paylaşıldığı sırada konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;
Çeyrek boyunca, Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansımızda yazılım platformlarımıza yönelik inanılmaz güncellemeleri duyurmaktan heyecan duyduk; bunlar arasında güçlü, özel üretken yapay zeka modellerini iPhone, iPad ve Mac'in merkezine koyan çığır açıcı bir kişisel zeka sistemi olan Apple Intelligence da yer alıyor. Bu araçları kullanıcılarımızla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve işimize yön veren değerlere öncülük ederken müşterilerimizin hayatlarını zenginleştirecek yeniliklere önemli ölçüde yatırım yapmaya devam ediyoruz.
Apple'ın CFO'su Luca Maestri'nin açıklamaları ise şöyle;
Çeyrek boyunca, rekor iş performansımız hisse başı kazançta yüzde 11'lik bir büyüme ve işletme nakit akışında yaklaşık 29 milyar dolarlık bir artış sağladı; bu da hissedarlarımıza 32 milyar doların üzerinde getiri sağlamamıza olanak sağladı. Ayrıca, çok yüksek müşteri memnuniyeti ve sadakati sayesinde kurulu aktif cihaz sayımızın tüm coğrafi segmentlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından da çok memnunuz.
Apple'ın En Etkileyici Özelliği iOS 18.1'de Yok!
iOS 18.1 Beta sürümü ile merakla beklenen kısmen Apple Intelligence kullanılabilir hale geldi. Ancak herkesi heyecanlandıran yeni Siri maalesef aktif değil.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!