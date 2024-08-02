Apple'ın iPhone Satışlarından Elde Ettiği Gelir Ortaya Çıktı: Dudak Uçuklattı!

Apple, 29 Haziran 2024'te sona eren 2024 mali yılı üçüncü çeyreğine ilişkin finansal raporlarını paylaştı. Şirket, iPhone başta olmak üzere bünyesinde barındırdığı ürünlerin ve hizmetlerin satışlarından elde ettiği gelirleri paylaşırken, bu dönemde büyüme kaydettiğini belirtti.

Apple'da Yüzler Büyüyor: Peki Gelirleri Ne Kadar Oldu?

Apple, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5'lik bir artış kaydederek gelirlerini 85,8 milyar dolara çıkardı. Bununla birlikte, markanın seyreltilmiş hisse başı karı ise yüzde 11 artışla 1,40 dolara yükseldi.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, finansal raporların paylaşıldığı sırada konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

Çeyrek boyunca, Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansımızda yazılım platformlarımıza yönelik inanılmaz güncellemeleri duyurmaktan heyecan duyduk; bunlar arasında güçlü, özel üretken yapay zeka modellerini iPhone, iPad ve Mac'in merkezine koyan çığır açıcı bir kişisel zeka sistemi olan Apple Intelligence da yer alıyor. Bu araçları kullanıcılarımızla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve işimize yön veren değerlere öncülük ederken müşterilerimizin hayatlarını zenginleştirecek yeniliklere önemli ölçüde yatırım yapmaya devam ediyoruz.