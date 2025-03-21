Apple, iPhone'lardaki Batarya Sorununu Ortadan Kaldırmak İstiyor

Apple, katlanabilir bir iPhone "Fold" üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu çalışmaların biraz fazla uzun sürdüğünü söylersek pek de haksızlık etmiş sayılmayız. Zira Samsung, ilk katlanabilir telefonunu 2019'da tanıtmışken, aradan geçen altı yıla rağmen Apple'ın hala elle tutulur bir ürünü yok.

Elbette ki bu durum, şirketin mükemmelliyetçi yaklaşımından kaynaklanıyor. Örneğin Samsung yeni teknolojileri denemekten ve bu süreçte hata yapmaktan çekinmezken, Apple ise kullanıcılarına ancak kusursuzca hazır olduğuna inandığı ürünleri sunmayı tercih ediyor. Ancak bu tutum devam ederse katlanabilir bir iPhone'un piyasaya çıkması hayal olabilir.

Apple iPhone'ların Pil Ömrünü Uzatacak

Katlanabilir akıllı telefonlaın geliştirme sürecinin oldukça sancılı olduğu bir sır değil. Bu süreçte pek çok hata oluyor ve genellikle her nesilde bu hatalar düzeltilerek ciddi iyileştirmeler yapılıyor. Örneğin ilk Galaxy Fold modeli ve son çıkan Fold 6 arasında oldukça ciddi farklar var.

Görünüşe göre söz konusu sorunları Apple da yaşıyor ve bunları birkaç nesilde çözmek istemeyen şirket, geliştirme sürecinde sık sık başa dönüyor. Son olarak ise teknoloji devi, katlanabilir iPhone Fold'un ince tasarımı nedeniyle küçülen pil sorununu çözmek için adım attı. Şirketin bunun için gözden geçirdiği ilk parça ise ekran.

Yeni sızıntılara göre, Display Driver Integrated Circuit (DDI) olarak adlandırılan ekran sürücüsünde yapılacak iyileştirmeler sayesinde güç tüketimi ve ısı çıkışı azaltılacak. Bu gelişme, daha ince piller kullanılsa bile cihazların pil ömrünü önemli ölçüde artırabilecek.

Apple, ince cihazlarda pil kalınlığını azaltmak yerine güç tüketimini optimize edip enerji verimliliğini artırarak sorunu çözmeyi planlıyor. Yani pili küçültmek yerine cihazın ekranının daha az enerji harcamasını sağlayarak ince tasarımın korunması hedefleniyor. Hatta şirketin benzer bir teknolojiye iPhone 17 serisinde de yer vermesi bekleniyor.