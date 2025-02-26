iOS 18.4 Güncellemesi ile iPhone Telefonunuzun Özgürlüğünü Kazanın

Teknoloji devi Apple, iPhone modelleri için yeni iOS 18.4 güncellemesini getirdi. Bu güncellemede bağlantı yönetiminden dil desteğine, fotoğraf düzenleme seçeneklerinden kişiselleştirilebilir özelliklere kadar yepyeni yamalar sizleri bekliyor. Peki iOS 18.4 güncellemesinde neler var? Güncelleme nasıl yapılır? İşte detaylar...

Fotoğraflar Uygulamasında Daha Kolay Yönetim

Fotoğraflar uygulamasına eklenen yeni bir "Son Görüntülenen ve Paylaşılan Albümleri Göster" seçeneği sayesinde içeriklerinizi daha düzenli bir şekilde yönetebilirsiniz. Özellikle sık sık albüm paylaşanlar için büyük bir kolaylık sunuluyor. Gizliliğe önem veren Apple, mikrofon ve kamera kullanımını gösteren turuncu ve yeşil noktaları daha da görünür bir hale getirmeyi de ihmal etmemiş.

Dynamic Island dışına taşınan bu göstergeler, uygulamalarınızın sizi dinleyip dinlemediğini veya kameranızı kullanıp kullanmadığını daha rahat takip etmenizi sağlıyor.

Apple bu güncellemeyle beraber kontrol merkezini de elden geçirmiş. Wi-Fi ve hücresel bağlantı göstergelerine yeni bir soluk getirildi. Artık bağlantı düğmelerinde sinyal çubukları yer alıyor, böylece internetinizin gücünü görmek için ek menülerle uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Siri Yeni Dil Desteği

Apple, Siri'yi küresel çapta daha erişilebilir hale getirmek için akıllı sesli asistan Siri'ye Vietnamca dilini entegre etti. İlaveten ABD ve Avrupa'daki kullanıcılar için yeni özelleştirme seçenekleri de sunuldu. Özellikler listesi:

ABD'deki kullanıcılar, çeviri uygulamalarını varsayılan olarak belirleyebilecek.

varsayılan olarak belirleyebilecek. AB'deki kullanıcılar, Apple Haritalar yerine farklı bir harita uygulamasını varsayılan olarak seçebilecek.

yerine farklı bir harita uygulamasını varsayılan olarak seçebilecek. Aileler için daha güvenli bir ekosistem: Kurulum ekranında üç yeni yaş kategorisi bulunuyor. Çocuk (12 yaş ve altı) Genç (13-17 yaş arası) Yetişkin (18 yaş ve üstü)



iOS 18.4 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

Bu güncelleme şu an beta sürecinde test ediliyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda kararlı versiyonu çıktığında kusursuz bir deneyim sunması bekleniyor. Apple, iOS 18.4'ü Nisan ayının başında resmi olarak yayınlamayı planlıyor. Eğer yeni özellikleri erkenden denemek istiyorsanız, beta programına katılabilirsiniz.