MediaTek Dimensity 7400 ve 7400X Duyuruldu: İşte Özellikleri!

MediaTek, 2025 yılında birçok akıllı telefona güç verecek olan yeni işlemcilerini tanıttı. Yeni Dimensity 7400 ve 7400X işlemciler geçen yılki Dimensity 7300 ve 7300X'in yerini alacak. Ancak geçtiğimiz yıl ile kıyasladığımızda büyük bir fark sunulmuyor olması üzücü bir detay.

MediaTek Dimensity 7400 Özellikleri

Hatta 7300 ve 7400 serileri arasındaki en büyük değişikliğin 100 MHz'lik bir hız aşırtma ile 2.6 GHz'e kadar çıkabilen 4 adet Cortex-A78 çekirdeği olduğunu söylemeliyiz. Yüksek performanslı bu dört çekirdeğe 2 GHz hızında çalışan verimlilik odaklı 2 adet Cortex A55 çekirdeği eşlik ediyor.

TSMC'nin 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemciler Arm Mali-G615 grafik biriminin yanı sıra LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojileri ile geliyor. Adaptive Gaming Technology 3.0 teknolojisi sayesinde optimum pil ömrünü sunduğunu dile getiren MediaTek, 7400X modelinde çift ekran desteği sunuyor.

Bu kapsamda katlanabilir ekranlı telefonlarda bu işlemciyi görmemiz mümkün. Imagiq 950 ISP sayesinde 200 MP'ye kadar kamera sensörü ve 12 bit HDR desteği bulunan Dimensity 7400 serisi işlemciler, üç bantlı Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 ile geliyor.

MediaTek, Dimensity 7400 serisi işlemcilerden güç alan ilk telefonların 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.