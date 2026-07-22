Apple, Keşke Türkiye'de de Olsa Dedirten Kiralık iPhone Devrini Başlatıyor!

Apple artan maliyetler ve fiyat zamlarının ardından kullanıcılar için yepyeni bir seçeneği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Marka bu kapsamda dijital ödeme platformu Klarna ile anlaşarak önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir cihaz kiralama programını başlatıyor. İşte Apple Upgrade programına ilişkin tüm detaylar!

Apple Upgrade Programı Nasıl Çalışacak?

Apple Upgrade programı sayesinde kullanıcılar iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi ürünleri uzun yıllara yayılan ödeme planlarıyla kiralayabilecek. Bunu biraz daha açarsak iPhone ve Apple Watch için kiralama süresi 24 aya kadar uzanacak. Mac ve iPad'ler için ise bu süre 36 aya kadar çıkabilecek.

Apple Upgrade programını 28 Temmuz'da ABD'de başlayacak.

Kullanıcılar kiralama süresinin sonuna geldiğinde ellerindeki cihazları satın alma, iade etme veya yepyeni bir modele geçiş yapma imkanına sahip olacak. Sadece bunlarla da sınırlı değil. Kullanıcılar kiralama süresi dolmadan önce de cihazın kalan borcunu ödeyerek satın alabilecek veya ek bir ücret ödeyerek yükseltme yapabilecek.

Apple'ın mevcut iPhone Upgrade programı Apple Upgrade'in devreye girmesiyle birlikte yeni müşterilere kapatılacak. Tüm kiralama işlemleri yeni hizmet üzerinden gerçekleşecek.

Bunu biraz uzun dönem (leasing) araba kiralamaya benzetebiliriz. Burada da belirli bir sözleşme süresi boyunca aylık ödeme yapıyorsunuz. Süre dolduğunda aracı şirkete geri verebiliyorsunuz. İsterseniz kalan bedeli ödeyip aracı tamamen satın alabiliyorsunuz veya yepyeni bir modelle sözleşmenizi yenileyebiliyorsunuz.

Apple Upgrade Programına Dahil Olmayacak Ürünler Hangileri?

Apple Upgrade finansal açıdan mantıklı bir program gibi görünse de maalesef her ürün buna dahil olmayacak. Zira paylaşılan bilgilere göre Apple Watch SE, standart iPad, standart iPhone 16 ve MacBook Neo dahil olmak üzere bazı düşük fiyatlı cihazlar bu kampanya çerçevesinde kiralanamayacak. Açıkçası kullanıcıların kiralama hizmetinden faydalanabilmek için biraz daha pahalı modellere yönelmesi gerekecek.

Ödemeleri Geciktiren Kullanıcılara Ne Olacak?

Tabii şu ana dek sadece Apple Upgrade'in avantajlarından bahsettik. Eğer kullanıcılar ödemelerini aksatırsa yani sözleşmeyi ihlal ederse Apple tarafından bazı yaptırımlarla karşılaşacak. Buna bir örnek verecek olursak kiralama ücreti ödenmeyen iPhone'lar kısıtlı moda alınacak. Bu mod ödeme veya sözleşme sorunları çözülene dek çoğu uygulamaya erişimi engelleyecek. Cihazda sadece küçük bir uygulama grubu kullanılabilecek.

Editörün Yorumu

Apple Upgrade programının hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Açıkçası bu hizmetin Apple ürünlerini alacak çok fazla maddi gücü olmayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olacağını düşünüyorum. Hem en güçlü Apple ürünlerini alabilecekler hem de direkt olarak ceplerinden ürünün bedeli çıkmayacak. Bu süreçte cihazı yenisiyle değiştirme, tamamen satın alma veya iade etme gibi imkanları da olacak. Keşke bu program Türkiye'ye de gelse. Ancak şu an için bu zor görünüyor.