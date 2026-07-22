Apple'ın En Başarısız Telefonunun Devam Modeli Geliyor! Bu Sefer İşler Değişiyor

Apple'ın geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone Air beklentileri çok fazla karşılayamadı. Model ince yapısıyla dikkatleri üzerine çekse de batarya kapasitesi ve tek kamerası gibi detaylarda bir hayli eleştirildi. Şirket satışlarda da beklentilerin altında kalan telefona bir şans daha verdi ve devam modelini geliştirmeye başladı. Son gelişmeler iPhone Air 2 ile ilgili bazı teknik detayları gözler önüne seriyor.

iPhone Air 2 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,55 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Apple A20 Pro

Ana kamera: 48 MP

Ultra geniş açı kamera: 48 MP

Ön kamera: 18 MP

Batarya Kapasitesi: 3.500 mAh

iPhone Air 2 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Bugüne dek gelen bilgilere göre iPhone Air 2'de 6,55 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızlarını ve 1.5K çözünürlüğü destekleyen OLED bir ekran mevcut olacak. Burada bir karşılaştırma yaparsak selefinde 6,5 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına ve 1260 x 2736 piksel çözünürlüğe sahip OLED bir ekran kullanılmıştı.

iPhone Air 2 İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda iPhone 18 Pro serisinde de kullanılacak Apple A20 Pro yonga seti mevcut olacak. Bu yonga seti 2 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek. Hatırlanacağı üzere bir önceki nesil Apple A19 Pro'da 3 nm mimari bulunuyordu. Bu da yeni donanımın daha yüksek performansta ve daha verimli çalışacağı şeklinde yorumlanabilir.

İşlemci henüz tanıtılmadığından oyun performansı hakkında yorum yapmak pek doğru olmaz. Burada Apple A19 Pro üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bu kapsamda iPhone 17 Pro Max ile gerçekleştirilen testlerden Genshin Impact’in 120 FPS ve Resident Evil Village’ın ise 60 FPS'te çalıştığını görüyoruz. Yeni yonga daha güçlü olacağından daha iyi bir oyun performansı sunması ihtimaller dahilinde.

iPhone Air 2 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

iPhone Air'ın en çok eleştirilen özelliklerinden birisi de kamerasıydı. Cihaz sadece 48 megapiksellik tek bir kamerayla kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Ancak bu durum iPhone Air 2 ile birlikte değişecek. Ürün bu kapsamda 48 megapiksel ana ve 48 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumuna sahip olacak. Önde ise bizleri 18 megapiksellik bir selfie kamerası karşılayacak.

Kullanıcıları iPhone Air 2'de kullanılacak 48 megapiksel ultra geniş açı kamerasıyla birlikte fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırabilecek.

iPhone Air 2 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Pil tarafında da bazı yenilikler söz konusu olacak. iPhone Air 2'de 3.500 mAh'lik bir batarya kullanılacak. Selefinde 3.149 mAh'lik bir bataryanın mevcut olduğunu dikkate aldığımızda yeni telefonun şarjının daha uzun süre dayanacağını söyleyebiliriz.

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere iPhone Air geçen yılın eylül ayında iPhone 17 ailesiyle birlikte tanıtıldı. Söylentilere göre Apple bu yıl daha farklı bir lansman stratejisi izleyecek. Bu kapsamda iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e 2027'nin ilk aylarında raflardaki yerini alması bekleniyor. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra ise bu yılın eylül ayında tanıtılması söz konusu.

Apple an itibariyla iPhone Air'ı 107.999 TL'den başlayan fiyatlarla satıyor. iPhone Air 2'nin daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 110.000 TL seviyesinde bir fiyatla raflardaki yerini alması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Açıkçası 100.000 TL seviyesinde bir para ödüyorsam telefonumda tek kamera olmasını istemem. iPhone Air'de beni en çok rahatsız eden detayın da bu olduğunu söyleyebilirim. Neyse ki Apple yeni modelde 48 megapiksellik ikinci bir ultra geniş açı sensörüne yer verecek. Şahsi düşüncem ise 3.500 mAh'lik pil kapasitesinin halen yeterli olmadığı yönünde. Umarım cihaz sızıntıların aksine daha büyük bir pille gelebilir.