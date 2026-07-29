Apple'dan Açıklama: Kira Bedeli Ödenmeyen iPhone'lar Kısıtlanacak mı?

Apple'ın kısa bir süre önce hayata geçirdiği Apple Upgrade programıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kullanıcıların iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi ürünleri uzun yıllara yayılan ödeme planlarıyla kiralamasına imkan sağlayan bu programda ödemelerini geciktirenlerin cihazlarının kısıtlanacağı iddia edilmişti. Ancak Apple'dan gelen son açıklamayla birlikte bu söylentilerin doğru olup olmadığı netlik kazandı.

Apple Ödemelerini Geciktiren Kullanıcıların Cihazlarını Kısıtlayacak mı?

Bilindiği üzere iOS 27'nin geliştirici betasında 'Kısıtlı Mod' isimli yeni bir özellik tespit edilmişti. Bu özellik iPhone'ların çoğu uygulamaya erişimini kısıtlayarak yalnızca temel işlevlerin ve bazı acil durum yazılımlarının kullanılmasına izin veriyor. Doğal olarak bu işlevin markanın Apple Upgrade programında ödemelerini geciktiren kullanıcılara yönelik olduğu düşünülmüştü.

Apple ise yaptığı son açıklamayla kısıtlı modun kiralama programında ödemelerini aksatan kullanıcılar için geliştirilmediğini duyurdu. Maalesef şirket şu an için bu yeni özelliğin tam olarak hangi alanlarda kullanılacağına dair bir detay paylaşmadı. Ancak bazı kaynaklara göre söz konusu mod cihaz kısıtlamanın yasal olduğu ülkelerde daha farklı bir amaçla kullanılacak.

Örneğin Hindistan'da bir dönem banka borçlarını ödemeyen kullanıcıların cihazları kilitleniyordu. Ancak 2024'te bu uygulama tamamen yasaklandı. Geçtiğimiz mayıs ayında ise söz konusu yaptırım borç ödemesini 90 günden fazla geciktiren kişiler için bazı değişikliklerle birlikte yeniden devreye alındı.

Yeni düzenleme kullanıcının önceden bilgilendirilmesi şartıyla telefonların bazı özelliklerinin kilitlenmesine izin veriyor. Ancak buna rağmen arama yapma, internet erişimi ve acil servis gibi temel fonksiyonlar açık kalmak zorunda. Bu da iOS 27'de tespit edilen kısıtlı modla büyük oranda benzerlik gösteriyor diyebiliriz. Bu da doğal olarak yeni özelliğin Hindistan gibi ülkelerde kullanılabileceği şeklinde yorumlanabilir. Yani markanın cihaz kiralama servisiyle bir alakası olmayacak.

Apple Ödemelerini Geciktiren Kullanıcılara Bir Yaptırım Uygulayacak mı?

Kısıtlı modun Apple Upgrade kiralama programıyla ilgisi olmadığının kesinleşmesiyle birlikte Apple'ın ödemelerini aksatan kullanıcılara herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı büyük bir merak konusu oldu. Maalesef şu an için şirket tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen dönemlerde konuyla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Ben de iOS 27'de tespit edilen ve iPhone'ların belirli işlevlerini kısıtlayan kısıtlı modun Apple Upgrade programı için olduğunu düşünmüştüm. Ancak şirketin son açıklamasıyla birlikte bu özelliğin daha farklı bir amaçla kullanılacağını öğrenmiş olduk. Açıkçası ödemelerini geciktiren kullanıcılara herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını fazlasıyla merak ediyorum