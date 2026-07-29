Messi Temalı Galaxy Z Fold 8 Ultra Satışta! Fiyatta Ronaldo'yu Geçti

Futbol söz konusu olunca akıllara iki efsane isim gelir: Messi ve Ronaldo. Tabii, bu kez gündeme gelmelerinin sebebi maçta sergiledikleri performans değil. Bir akıllı telefon. Lüks ürünler tasarlaması ile bilinen Caviar, bu kez dünyanın en ünlü ve en başarılı futbolcularına özel Galaxy Z Fold 8 Ultra ve iPhone 17 Pro sürümleri tasarladı.

Messi ve Ronaldo İçin Hazırlanan Telefonların Farkı Nedir?

Caviar tarafından hazırlanan özel Galaxy Z Fold 8 Ultra ve iPhone 17 Pro, birbirinden oldukça farklı görünüme sahip. İlk versiyon, Lionel Messi için hazırlandı. Arka yüzeyini tamamen Messi'nin kendisi kaplıyor. Diğer sürüm ise Cristiano Ronaldo için özel olarak üretildi. Bu iPhone 17 Pro'nun da arka tarafında Ronaldo yer alıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi, Messi temalı Galaxy Z Fold 8 Ultra'ya 10 numarası damga vururken Ronaldo versiyonunda ise 7 numarası yer alıyor. Teknik özellik açısından orijinal modellerle aralarında fark yok. Sadece tasarım itibarıyla birbirlerinden ayrılıyorlar. Bunun haricinde her ikisi de orijinal modelin donanım bileşenlerine sahip olmaya devam ediyor.

Messi Temalı Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Messi için hazırlanan Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın fiyatı, hangi depolama alanının tercih edildiğine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Normalde başlangıç fiyatı olarak 13 bin 130 dolar (622 bin 331 TL) belirlendi ama şu an devam eden bir indirim söz konusu. Bununla birlikte 256 GB'lık sürüm 11 bin 160 dolar (528 bin 958 TL), 512 GB'lık sürüm 11 bin 460 dolar (543 bin 179 TL), 1 TB'lık versiyon ise 11 bin 770 dolar (557 bin 870 TL) oldu.

Bu fiyat, Samsung'un standart katlanabilir telefonunun fiyatından katbekat fazla. Ama bu elbette donanımdan değil, kullanılan özel malzemelerden kaynaklı. Tabii, bunun yanı sıra sınırlı sayıda üretilmesinin de önemli bir etkisi var. Caviar, bu modelden sadece 19 adet üretti. Bu da onun herkes tarafından satın alınamayacağı anlamına geliyor.

Ronaldo Temalı iPhone 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Cristiano Ronaldo için hazırlanan özel iPhone 17 Pro modeli normalde 11 bin 410 dolar başlangıç fiyat etiketine sahip ama Galaxy Z Fold 8 Ultra'da olduğu gibi bu modelde de indirim var. Söz konusu sürümün 256 GB'lık versiyonu 9 bin 700 dolar (459 bin 759 TL), 512 GB'lık versiyonu 10 bin 10 dolar (474 bin 451 TL), 1 TB'lık versiyonu ise 10 bin 310 (488 bin 671 TL) dolar.

Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ana Ekran: 8,0 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X, 2256 x 2504 piksel çözünürlük, 442 PPI, 120Hz yenileme hızı, HDR10+, 3000 nit maksimum parlaklık

8,0 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X, 2256 x 2504 piksel çözünürlük, 442 PPI, 120Hz yenileme hızı, HDR10+, 3000 nit maksimum parlaklık İkinci Ekran: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass Ceramic 3, 6,5 inç, 1080 x 2520 piksel, 422 PPI

Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass Ceramic 3, 6,5 inç, 1080 x 2520 piksel, 422 PPI İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) GPU: Adreno 840

Adreno 840 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 200 MP (f/1.7) ana kamera + 10 MP (f/2.4) telefoto kamera + 50 MP (f/1.9) ultra geniş açılı kamera

200 MP (f/1.7) ana kamera + 10 MP (f/2.4) telefoto kamera + 50 MP (f/1.9) ultra geniş açılı kamera Ana Kamera Video: 8K (30 FPS) / 4K (30/60/120 FPS) / 1080p (30/60/120/240 FPS)

8K (30 FPS) / 4K (30/60/120 FPS) / 1080p (30/60/120/240 FPS) Ön Kamera (Birinci): 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Ön Kamera (İkinci): 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Ön Kamera Video: 4K (30/60 FPS) / 1080p (30/60 FPS)

4K (30/60 FPS) / 1080p (30/60 FPS) Bluetooth: 6.0

6.0 NFC: Var

Var Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 45W kablolu / 20W kablosuz / 4.5W ters kablosuz

iPhone 17 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran: 6,3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 1206 x 2622 piksel çözünürlük, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 3000 nit maksimum parlaklık

6,3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 1206 x 2622 piksel çözünürlük, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 3000 nit maksimum parlaklık İşlemci: Apple A19 Pro (3 nm)

Apple A19 Pro (3 nm) RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP (f/1.8) ana kamera + 48 MP (f/2.8) periskop telefoto + 48 MP (f/2.2) ultra geniş açılı

48 MP (f/1.8) ana kamera + 48 MP (f/2.8) periskop telefoto + 48 MP (f/2.2) ultra geniş açılı Arka Kamera Video Kaydı: 4K (24/25/30/60/100/120 FPS) / 1080p (25/30/60/120/240 FPS)

4K (24/25/30/60/100/120 FPS) / 1080p (25/30/60/120/240 FPS) Ön Kamera: 18 MP (f/1.9)

18 MP (f/1.9) Ön Kamera Video Kaydı: 4K (24/25/30/60 FPS) / 1080p (25/30/60/120 FPS)

4K (24/25/30/60 FPS) / 1080p (25/30/60/120 FPS) NFC: Var

Editörün Yorumu

Bu modelleri günlük hayatımızın merkezinde yer alan işlevsel bir akıllı telefon gibi görürseniz size gereksiz gelebilir. Yani böyle bir telefon satın alma kteknik açıdan çok mantıklı bir tercih olmaz. Bunu ancak bir koleksiyoncuysanız mantıklı bulabilir ve bu kadar yüksek fiyat ödemeye hazır olabilirsiniz. Açıkçası ben bu açıdan bakıldığında fiyatın pek de absürt görünmeyeceğini düşünüyorum.