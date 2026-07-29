WhatsApp Web'e Yıllardır Beklenen Özellikler Nihayet Geldi

Anlık mesajlaşam hizmeti WhatsApp'ın Web sürümüne yeni özellikler geldi. Bunlar arasında sesli ve görüntülü arama özelliği de bulunuyor. Kullanıcılar artık telefona ihtiyaç duymadan doğrudan web tarayıcısı üzerinden arama yapabilecek. Bunun yanı sıra arama esnasında gürültü azaltma özelliği dahil olmak üzere birçok yenilik de web sürümüne eklendi.

WhatsApp Web'e Hangi Özellikler Geldi?

Sesli ve görüntülü görüşme

Arama aktarımı

Bekleme salonu

QuickHD

Gürültü azaltma

WhatsApp Web'in Sesli ve Görüntülü Görüşme Özelliği Nedir?

WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü görüşme özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde uygulamaya gerek kalmadan doğrudan web tarayıcısından WhatsApp Web'e giriş yapıp arama yapılabiliyor. Web sürümünün bire bir görüşmenin yanı sıra grup aramasını da desteklediğini belirtelim. Grup araması sayesinde 32 kişiye kadar sesli veya görüntülü görüşme yapılabiliyor.

Görüntülü görüşme esnasında kullanıcılar ekran paylaşımı yapabiliyor ve hatta ifadeler gönderebiliyor. Bunların yanı sıra tüm arama geçmişine ve favorilere özel bir aramalar sekmesi üzerinden erişilebiliyor. WhatsApp'ın Web sürümü üzerinden yapılan aramalar uçtan uca şifreleme teknolojisini destekliyor. Bu, aramaların güvenli bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Süre sınırı bulunmuyor ve aramalar ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor.

WhatsApp Web'in Arama Aktarımı Özelliği Nedir?

Web sürümüne arama aktarımı isimli bir özellik de geldi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, devam eden bir grup aramasını kesintiye uğratmadan bilgisayardan telefona veya telefondan bilgisayara sorunsuz bir şekilde taşıyabilecek. Örneğin evde bilgisayarda başlattığınız bir aramayı dışarı çıkarken telefonda devam ettirebileceksiniz. Bunun için aramayı kapatmaya ve tekrar arama işlemini yapmaya gerek kalmayacak.

WhatsApp Web'in Bekleme Salonu Özelliği Nedir?

Web sürümünde grup aramalarına kimlerin ne zaman katılacağına karar verebileceksiniz. "Katılmak için onay gereksin" seçeneğini aktif ettiyseniz kullanıcılar direkt olarak grup aramasına katılamayacak. Onay verdiğiniz kullanıcılar aramaya dahil olabilecek. Google Meet'te de benzer bir özelliğin yer aldığını belirtelim.

WhatsApp Web'in QuickHD Özelliği Nedir?

Bazı görüntülü görüşme hizmetlerinde görüntülü aramayı başlattıktan sonra ilk birkaç saniye düşük görüntü kalitesi ile karşılaşılabiliyor. WhatsApp Web'e yeni gleen QuickHD özelliğis ayesinde görüntülü aramaların ilk sahniyelerinden itibaren yüksek çözünürlüklü görüntüye kavuşulacak. Bu arama deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

WhatsApp Web'in Gürültü Azaltma Özelliği Nedir?

Gürültülü ortamlarda sesli veya görüntülü görüşme yapmak oldukça zor çünkü ses karşı tarafa net şekilde iletilmiyor. Web sürümüne gelen yeni özellik, arka plan gürültüsünü azaltıyor. Bu sayede gürültülü ortamlarda bile sesin net şekilde karşıya iletilmesi sağlanıyor. Bu özelliği istediğiniz zaman arama içi ayarlardan etkinleştirebilirsiniz.

WhatsApp Web'in Yeni Özellikleri Herkese Sunuldu mu?

Web sürümünün yeni özellikleri kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladı. Yani şu an için bu yenilikler kullanıcıların yalnızca bir kısmı tarafından kullanılabiliyor. Eğer özelliklere henüz erişemiyorsanız endişelenmeyin. Önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılar bu özelliklere erişebilecek.

Editörün Yorumu

WhatsApp Web'e gelen yeni özelliklerin oldukça kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bunlar arasında özellikle uygulamaya gerek kalmadan doğrudan web tarayıcısı üzerinden sesli ve görüntülü arama yapabilmek dikkatimi çekti. Ayrıca görüntülü görüşmenin ilk saniyelerinden itibaren yüksek görüntü kalitesi elde edilmesi ve gürültü azaltma özelliklerinin de önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim.