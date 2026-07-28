iPhone 17 Pro Max'i 2 Yıl Kiralamak Satın Almaktan %30 Daha Ucuz

Türkiye'de yeni bir telefon satın almak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve yüksek vergi oranlarından kaynaklanan bu durum, giderek daha da kötüleşen finansman seçenekleriyle birleştiğinde tüketicilerin yeni modellere ulaşmasını güçleştiriyor. Yurt dışında ise işler çok daha farklı. Hatta Apple'ın bugün kullanıma sunulan yeni kiralama programıyla iPhone'lara erişim çok daha kolaylaştı. Öyle ki iPhone 17 Pro Max'i iki yıl boyunca kiralamanın maliyeti satın almaktan çok daha düşük.

Apple'dan iPhone Kiralamak Ne Kadar?

Apple'ın iPhone kiralama için belirlediği ücretler modelden modele ve kiralama sürenize göre değişiyor. Öncelikle kendi belirlediğiniz şartlara göre kiralama yapamıyorsunuz. 12 ya da 24 aylık iki seçenekten birini kabul etmelisiniz. Diyelim ki ülkemizde de oldukça popüler olan iPhone 17 Pro Max'i 24 aylığına kiralamak istediniz. O zaman ödemeniz gereken para aylık 34,99 dolar yani yaklaşık 1.658 TL.

Bildiğiniz üzere iPhone 17 ailesinin en ucuz modeli iPhone 17e. Eğer bu modeli kiralamak isterseniz ise ödemeniz gereken para aylık 17,99 dolar yani yaklaşık 853 TL. Aşağıdaki tabloda hangi modeli ne kadar süre kiralamanız durumunda ödemeniz gereken aylık ve toplam maliyeti görebilirsiniz. İşin ilginç yanı ise hangi modeli alırsanız alın iki yılın sonunda cebinizden çıkan paranın yüzde 27 ile yüzde 39 arasında değişen oranla daha az olması.

İki Yıllık Kullanımda 359 Dolar Fark Var

Başlangıç depolama kapasitesine sahip modellerin kiralama maliyetini ABD'deki satın alma fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda 24 aylık kiralama seçeneği bütün iPhone 17'lerde cebinizden daha az para çıkmasına neden oluyor. Örneğin iPhone 17 Pro Max’i doğrudan satın almak için ödemeniz gereken para 1.199 dolar yani yaklaşık 56 bin 801 TL. Ancak 24 aylık kiralama için ödemeniz gereken para 839,76 dolar yani yaklaşık 39 bin 783 TL.

Böylece iki yıllık kullanım için cebinizden 359,24 dolar yani 17 bin 19 TL daha az çıkıyor. Elbette ki aradaki temel fark satın alımın aksine kiralama seçeneğinde telefon sizin olmuyor. Tabii satın almak için yapmanız gereken şeyin aradaki farkı ödemek olduğunu düşünürsek bu dezavantaj da ortadan kayboluyor. Aşağıdaki tabloda maliyet farkını tüm modeller için ayrı ayrı görebilirsiniz. Peki kiralama Türkiye'de var mı?

Model Satın alma fiyatı 24 aylık kira toplamı Daha az ödenen tutar Fark iPhone 17e 599 dolar 431,76 dolar 167,24 dolar %27,9 iPhone 17 799 dolar 551,76 dolar 247,24 dolar %30,9 iPhone Air 999 dolar 695,76 dolar 303,24 dolar %30,4 iPhone 17 Pro 1.099 dolar 767,76 dolar 331,24 dolar %30,1 iPhone 17 Pro Max 1.199 dolar 839,76 dolar 359,24 dolar %30,0

iPhone Kiralama Türkiye'de Var mı?

İçeriğimizin başında da bahsettiğim üzere iPhone'lar Türkiye'de kolay erişilebilir ürünler değil ve ne yazık ki Apple'ın resmi kiralama programı ülkemizde kullanılabilir değil. Birkaç alternatif servis var ancak onların da fiyatları o kadar yüksek ki kiralama yapmak için ya çaresiz ya da deli olmanız gerekiyor.

Örneğin 24 aylığına iPhone 17 Pro Max kiralamak isterseniz, 24 ay için ödemeniz gereken para aylık 6.910 TL. Kiralama süresinin sonunda ödemiş olacağınız para ise 165 bin 840 TL bunun yerine telefonu satın almak isterseniz ise ödemeniz gereken para 119 bin 999 TL. Yani kiralama Türkiye'de yurt dışındakinin aksine daha pahalı bir seçenek.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse Türkiye ile ABD arasındaki fark oldukça üzücü. Apple’ın yeni programında iPhone 17 Pro Max’i 24 ay kiralamanın toplam maliyeti, telefonu satın almaktan daha düşük. Türkiye’de ise aynı model için kiralama bedeli 165 bin 840 TL.

Türkiye’de temel sorun yalnızca Apple’ın kiralama programının bulunmaması değil. Vergiler, döviz kuru ve giderek ağırlaşan finansman koşulları bir araya geldiğinde tüketiciler telefonun gerçek değerinin çok üzerinde ödeme yapmak zorunda kalıyor. Peşin satın alma imkanı olmayan kullanıcılar için kredi ve taksit maliyetleri de fiyatın üzerine yeni bir yük bindiriyor.

Eğer aksini düşünüyorsanız beilrtmeliyim ki telefon bir lüks tüketim ürünü değildir. Evet bu ürünler yurt dışında da çok ucuz değil. Ancak neredeyse hiçbir yerde Türkiye'deki kadar pahalı değil. Türkiye’deki tüketicilerin aynı ürünlere ulaşmak için birkaç kat fazla bedel ödemek zorunda kalması kabul edilebilir değil.

Umarım Apple'ın yeni kiralama programı yakın gelecekte Türkiye'de de erişilebilir olur. Fiyatların yurt dışında olduğu kadar ucuz olmasını beklemiyorum. Ancak en azından koşullar belki biraz daha kolaylaşır.