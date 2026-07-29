TCL'den Dev OLED Ekranlı Oyun Monitörü! 480Hz Yenileme Hızına Sahip

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. TCL, 32X3B'yi tanıttı. Bununla beraber oyun monitörünün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, devasa ekranın yanı sıra yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

TCL 32X3B'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 32 inç

32 inç Ekran Teknolojisi: Tandem WOLED

Tandem WOLED Ekran Çözünürlüğü: 4K ve 1080p

4K ve 1080p Ekran Yenileme Hızı: 4K'da 240Hz, 1080p'de 480Hz

4K'da 240Hz, 1080p'de 480Hz Ekran Parlaklığı: 1.500 nit

1.500 nit Renk Gamı: %99,5 DCI-P3

%99,5 DCI-P3 Portlar: 1 x DisplayPort 2.1, 2 x HDMI 2.1, 1 x USB-C ve 2 x USB-A

TCL 32X3B'nin Ekran Özellikleri Neler?

32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan monitör, Tandem WOLED ekran ile birlikte geliyor. Standart OLED ekranlarda ışık üreten katman tek sıra hâlinde konumlanıyor Tandem OLED ekranda ise birden fazla katman mevcut. Katman sayısı arttığı için yük dağıtılıyor. Bu sayede piksellere fazla yük bindirmeden daha yüksek parlaklık seviyelerine ulaşılabiliyor. Bu da kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Monitörde çift ekran modu bulunuyor. Bir mod 4K çözünürlükte 240Hz yenileme hızı, diğer mod ise 1080p çözünürlükte 480Hz yenileme hızı sunuyor. Oyuncular iki farklı mod arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Örneğin Counter-Strike 2 ve Valorant gibi refleksin önemli olduğu çevrim içi rekabetçi oyunlarda yüksek çözünürlükten ziyade yenileme hızı daha önemlidir. Böyle bir durumda monitör 1080p 480Hz modu kullanılabiliyor.

TCL tarafından tanıtılan yeni oyun monitörü yüzde 99,5 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor.

Oyun monitörü ayrıca 1.500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesi sağlanıyor. Bu sayede oyun oynarken veya film izlerken yansıma sorunu yaşanmıyor. Bu da deneyimi doğrudan olumlu yönde etkiliyor.

TCL 32X3B'de Hangi Portlar Bulunuyor?

TCL 32X3B'nin portları arasında bir adet DisplayPort 2.1, iki adet HDMI 2.1, bir adet USB-C ve iki adet USB-A bulunuyor. DisplayPort 2.1 portu, bilgisayar tarafında yüksek yenileme hızını destekleyerek görüntüyü çok kaliteli bir şekilde ekrana yansıtıyor. HDMI 2.1 ise oyun konsollarında yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. Bu arada monitörün ön tarafında büyük bir hoparlör mevcut. Bu tasarım, film izlemeyi ve müzik dinlemeyi daha keyifli hâle getiriyor.

TCL 32X3B Türkiye'de Satılacak mı?

TCL 32X3B'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de TCL markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda TCL 32X3B'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

TCL 32X3B'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TCL 32X3B için 7 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 55 bin 979 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 70 bin TL civarında olabilir. TCL 32X3B'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda TCL 32X3B'nin oldukça iddialı bir oyun monitörü olduğunu düşünüyorum. OLED kullanan biri olarak bu ekranda oyun oynamanın ve film izlemenin çok keyifli olduğunu belirteyim. Özellikle 32 inç büyüklüğünde dev ekran, film izleme ve oyun oynama deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır.

Özellikler arasında çift mod dikkatimi çekti. Valorant gibi refleksin önemli olduğu online rekabetçi oyunlarda 480Hz yenileme hızını tercih etmek büyük bir avantaj sağlayacaktır. Hikâyenin ve görselliğin ön planda olduğu oyunlarda ise 4K 240Hz modunu tercih etmek mantıklı olacaktır. Portlar tarafında DisplayPort 2.1'den HDMI 2.1'e kadar geniş bir yelpazenin sunulması da oldukça önemli.