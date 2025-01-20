iPhone SE 4 Yolda ama Apple Uygun Fiyatlı iPhone'dan Vazgeçti

Apple, iPhone SE 4 modelini tanıtmak için adeta gün sayıyor. Nisan ayında çıkması beklenen telefon; iPhone 12 benzeri bir tasarıma, iPhone 15 Pro benzeri bir performansa ve uygun fiyata sahip olacak. Şirketin bu telefon sayesinde satış rekorları kırması beklenirken, her yeni iPhone gibi bu da bir başka modelin sonu olacak. İşte detaylar!

Apple, iPhone SE 4'ü Tanıtınca iPhone SE 3'ü Satıştan Kaldıracak

Apple, geleneklerine bağlı bir şirket olarak biliniyor. Bu nedenle, iPhone’larını genellikle her yıl Eylül ayında tanıtan şirket, yeni modellerle birlikte ürün stratejisinde dikkat çeken değişiklikler yapıyor. Örneğin, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin satışa sunulmasıyla birlikte, iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri satıştan kaldırıldı.

Hatta benzer bir durumun, iPhone 17 Pro modellerinin piyasaya sürülmesiyle de yaşanması bekleniyor. Ancak bu strateji, her iPhone modeli için uygulanmıyor. Standart iPhone 16 tanıtıldığında, iPhone 15'in daha uygun bir fiyata satışa sunulduğunu görmüştük. Bu durum, iPhone SE serisiyle ilgili kafa karışıklığına yol açtı.

Kimileri, yeni iPhone SE modelinin eski iPhone SE 3’ün sonunu getireceğini düşünürken, kimileri bunun Apple için farklı bir fırsat yaratabileceğine inanıyordu. Özellikle, eski iPhone SE 3'ün daha da uygun fiyatlandırılarak daha fazla kullanıcıyı Apple ekosistemine dahil etmesi bekleniyordu.

Ancak, bu senaryo gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple, iPhone SE 4 piyasaya çıktığında eski modeli satıştan kaldıracak. Bu da, Apple’ın en ucuz iPhone’unun fiyatını tahminlere göre 500 dolar seviyesine yükselteceği anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple'ın iPhone SE 4 ile birlikte SE 3'ü satıştan kaldırması mantıklı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.