Apple'dan iPhone SE 4 Modeliyle İlgili Yeni Karar

iPhone SE 4, bir gün piyasaya sürüldüğünde orta segmentler arasında en heyecan verici modellerden biri olabilir. Söylentiler, Apple'ın uygun fiyatlı telefon için kapsamlı bir yeniden tasarım üzerinde çalıştığını söylüyordu ancak analist Ming-Chi Kuo, Twitter'da iPhone SE 4'ün kaderi hakkında yeni bir rapor yayınladı.

İçeriden birinden aldığı bir habere göre Apple'ın telefonun çıkış tarihini iptal edebileceğini veya erteleyebileceğini iddia ediyor. Apple'ın daha uygun fiyatlı cep telefonlarından bazılarının kötü satışlarıyla birleşen mevcut ekonomik manzara, Apple'ı yakın gelecek için iPhone SE stratejisini yeniden gözden geçirmeye iten nedenler olabilir.

iPhone SE 4 Üretimi İptal Edilmiş Veya Ertelenmiş Olabilir

Son raporlar, bir sonraki iPhone SE sürümünün iPhone XR benzeri bir tasarımla gelebileceğini ortaya koyuyordu. Face ID'nin bulunup bulunmayacağı bilinmese de Apple, iPhone SE 4 ile farklı bir şeyler denemeyi amaçlıyordu.

Kuo, Twitter'da iPhone SE 4'ün üretiminin iptal edildiğine dair söylentilerin doğru olabileceğine değindi. Kuo'nun geçmişteki kaynakları çoğunlukla kendisini yanıltmadığı için bu haberin de doğru olması muhtemel.

Apple'ın önümüzdeki yıllara yönelik araştırma ve geliştirme planlarıyla ilgili tüm bu hamlelerini doğrulamak mümkün olmasa da önümüzdeki yıl iPhone SE 4'ün çıkış tarihi gecikmeleri veya iptal planları hakkında kesinlikle daha fazla söylenti göreceğiz.