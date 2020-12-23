Elon Musk, Tesla'yı Apple'a Satmayı Düşündüğünü Açıkladı: Tim Cook Yanaşmadı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu olan Elon Musk'ın Tesla'yı Apple'a satmayı düşündüğü ancak Apple CEO'su Tim Cook'un yanaşmadığı bilgisi geldi. Tesla, Apple'a satılacak mı? Apple kendi arabası üzerinde çalışmaya devam ederken Elon Musk tarafından beklenmedik bir adım atıldı.

Tesla, Apple'a Satılacak Mı?

Elon Musk, Tesla'yı çok uzun zaman önce Apple'a satmaya çalıştığı söylentilerini doğruladı, ancak Apple CEO'su Tim Cook toplantıya bile katılmadı. 2013 yılında Elon Musk'ın Model S'in üretimini artırmakta zorluk çekmesi nedeniyle Tesla'yı satmaya çalıştığı bildirildi.

Musk, Model 3 programının "en karanlık günlerinde" Tesla'yı satmak için Apple'a ulaştığı iddiasını doğruladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Model 3 programının en karanlık günlerinde, Apple'ın Tesla'yı satın alma olasılığını tartışmak için Tim Cook'a ulaştım (mevcut değerimizin 1 / 10'u karşılığında). Tim Cook toplantıya katılmayı reddetti."

Tesla'nın şu anki değerinin 1 / 10'u yaklaşık 60 milyar dolar gibi bir paraya denk geliyor. Musk'ın Apple hakkındaki yeni yorumları, Apple'ın 2024'te kendi otonom elektrikli arabasını piyasaya süreceği yönündeki söylentiler sonrasında geldi. Apple'ın 2021 veya 2024 yılında kendi aracını tanıtacağı söyleniyor.

Elon Musk, 2013 yılında Apple ile iletişime geçmişti. Zaman içerisinde çok şey değişti ve Tesla şu anda eletrikli otomobil üreten markalar arasında en başta geliyor. Tim Cook, 2013'de Tesla'yı almadığı için pişman mıdır bilinmez ancak Tesla, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 200 milyar dolarlık Toyota'yı geride bırakmıştı.

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Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın dünyanın en zengin 3. insanı olduğu açıklanmıştı. Elon Musk'ın net değerinin 115 milyar dolar olduğu söylenmişti. Elon Musk, SpaceX, The Boring Company, Hyperloop ve OpenAI gibi birçok şirketin de kurucusu. Tesla'nın hisselerinin 2020 yılında yaklaşık% 500 arttığı ve şirketin şu anda yaklaşık 475 milyar dolar değerinde olduğu söylenmekte.