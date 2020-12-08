Apple Donanım Aboneliği Geliyor İddiası Heyecanlandırdı

Şu anda yeni bir Apple ürünü almak için ya bir teknoloji mağazasına ya da operatörlere gidiyoruz. Bazen de eskiyi getir yeniyi götür gibi kampanyalar ile biraz daha uygun fiyatlı olarak ürünleri alabilmekteyiz. Şimdi ise Apple'ın donanım aboneliği sunabileceği söyleniyor. Apple donanım aboneliği nedir? İşte detaylar.

Apple Donanım Aboneliği Sunabilir

Loup Ventures'tan analist Gene Munster ve David Stokman, Apple'ın donanım abonelikleri sunabileceğini iddia ediyor. Bu donanım abonelik sistemi, sabit bir aylık ücret karşılığında bir iPhone veya Mac bilgisayar gibi yepyeni bir Apple ürününe erişim sağlayabileceğiniz anlamına geliyor.

Apple'ın böyle bir kurulumun lojistiğini nasıl idare edeceği bilinmiyor ve şu anda bu abonelik sistemi sadece bir söylentiden ibaret. Ancak söylenti gerçek olur ise kullanıcılar belirli bir aylık ücret karşılığında yeni çıkan Apple ürünlerine sahip olabilir.

Donanım aboneliği çıkar ise Türkiye'de kullanıma sunulur mu o da bir bilinmez. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple donanım aboneliği sunar mı? Konu hakkındaki düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Apple Yeni Ürünlerini Tanıtmıştı

Apple geçtiğimiz haftalarda yeni Mac modellerini tanıtmıştı. Yeni Macbook Pro ve Air modelleri M1 işlemciden güç alıyor. Apple, 13 inç MacBook Pro'nun sınıfındaki Windows dizüstü bilgisayarlara kıyasla daha iyi olduğunu ve 3 kata kadar daha iyi performans sunduğunu açıklamıştı. Ayrıca yeni MacBook Air'ın önceki nesil Air'in 3,5 katına kadar CPU performansına ve 5 kata kadar daha hızlı grafiklere sahip olduğu aktarılmıştı.

Yeni MacBook Air'ın Türkiye başlangıç fiyatının 10.999,00 TL olduğu, MacBook Pro Türkiye başlangıç fiyatının ise 14.299,00 TL olduğu duyurulmuştu. Cihazlar hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.