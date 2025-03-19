Apple iPhone 17 İçin Kamera Deviyle Masaya Oturdu: Yepyeni Sensörler Geliyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son dönemde piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle kamera alanında iyi işler çıkarmış olsa da pek çok kişiye göre özellikle rakibi Samsung ve Çinli teknoloji devlerine kıyasla bu alanda geride kaldı. Gelen son haberlere göre şirket, bu yıl tanıtacağı yeni iPhone 17 serisi ile birlikte kamera konusunda rakipleri ile arasındaki mesafeyi kapatabilir.

Sektörel kaynaklar, kamera sensörü pazarının önde gelen isimlerinden Sony'nin merakla beklenen iPhone 17 serisi için 200 MP çözünürlüklü yeni bir sensör geliştirdiğini bildiriyor.

Sony, iPhone 17 Serisi İçin 200MP'lik Yeni Bir Kamera Sensörü Geliştiriyor

Aktarılanlara göre Japonya merkezli teknoloji devi Sony, kamera alanında uzun bir süredir koruduğu sessizliğini yakında bozarak yeni geliştirdiği sensörüyle tekrardan sahneye çıkacak. Firmanın geliştirdiği yeni kameranın 200 MP çözünürlüğünde olacağı ve bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek pek çok amiral gemisi akıllı telefonda kullanılacağı bildiriliyor.

Söz konusu akıllı telefonların Android tabanlı olacağı ve Snapdragon 8 Elite veya Dimensity 9500 işlemcisinden güç alacağı söylenirken, Sony'nin sadık müşterisi Apple'ın da iPhone 17 serisi için yeni kamera sensörünü tercih edebileceği belirtiliyor. Zira şirket, bir süredir telefonlarının kamera çözünürlüğünde rakiplerinden geri kalması nedeniyle eleştiriliyordu. Sony'nin yeni sensörü, Apple'ı bu alanda farklı bir seviyeye çıkarabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeni telefonlarında 200 MP'lik bir ana kamerayı tercih edecek mi? Yorumlarda buluşalım...