Sony Ne Cevizler Kırıyor? Call of Duty'nin Efsane İsmi İçin Stüdyo Ayarladı

Call of Duty serisinin efsanevi isimlerinden Jason Blundell, PlayStation Studios bünyesinde yeni bir oyun geliştirme stüdyosu kurdu. Dark Outlaw Games adını taşıyan bu yeni ekip, Blundell'in liderliğinde Sony'nin birinci parti oyun geliştirme ekibine katılıyor.

Blundell, gelişmeyi Jeff Gerstmann's Bonus Podcast yayınında duyurdu ve şunları söyledi:

Bunu Sony ile yeni bir birinci parti stüdyo olarak yapabilmek büyük bir ayrıcalık. Sony sürekli yeni stüdyolar kuran bir firma değil. Bu ayrıcalığı elde etmek oldukça gurur verici ve heyecanımız hat safhada.

Jason Blundell, Call of Duty serisindeki önemli çalışmalarıyla tanınan bir isim. Özellikle Treyarch stüdyosunda geçirdiği 13 yıl boyunca Call of Duty 3, Black Ops ve Black Ops 2 Zombies gibi projelerde çalıştı. Şimdi ise Sony için yepyeni bir stüdyo kurdu.

Sony Çatısı Altında Sessizce Oyun Geliştiriyor

Şu an için Dark Outlaw Games'in hangi tür oyunlar üzerinde çalıştığına dair herhangi bir bilgi yok. Blundell'in söylediğine göre stüdyo arka planda sessizce çalışmalarını sürdürüyor. Sadece oyun hakkında paylaşacak elle tutulur bir bilgi olduğunda konuşacaklarının altını çizdi.

Dark Outlaw Games bir süredir gölgelerde çalışıyor. Bir şeyler gösterecek hale geldiğimizde sahneye çıkacağız. Bizim için stüdyo değil, oyun önemli.

Sony son yıllarda birinci parti stüdyolarıyla yaptığı çalışmalarda hep anlatı odaklı oyunlara ağırlık vermişti. The Last of Us, God of War ve Horizon gibi yapımlar, oyunculara hiç unutamayacakları deneyimler sundu. Ancak şunu da biliyoruz: Sony'nin live-service, yani canlı servis oyunlarına da ilgisi büyük ve yatırımını her geçen gün artırıyor. Şimdilik hangi tarz oyun olacağı belli olmasa da Blundell'in Call of Duty serisindeki geçmişi göz önüne alındığında, aksiyon dolu bir oyun ihtimali göz kırpıyor diyebiliriz.