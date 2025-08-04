Apple'dan iPhone Ekranlarını Mükemmelleştirecek Adım

Apple biz farkında olmasak da neredeyse her iPhone modelinde bazı değişiklikler yapıyor ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Bu doğrultuda şirketin bir sonraki hedefinin ise tandem OLED panelleri yaygınlaştırmak olduğu ortaya çıktı. Şu an sadece M4 iPad Pro'da bulunan bu teknoloji, çok yakında iPhone'lara da gelecek.

Apple iPhone'larda Tandem OLED Kullanacak

Apple, iPhone 12'yı tanıttığı günden bu yana tüm telefonlarında OLED teknolojisini kullanıyor. iPhone 17 serisi de bu teknolojiyle karşımıza çıkacak. Ancak şirket birkaç yıl içerisinde bir adım daha ileri atarak iPhone'larda tandem OLED kullanacak. Şu an için sadece M4 iPad Pro'da bulunan bu teknoloji, 2028 itibariyle şirketin telefonlarında da karşımıza çıkacak.

Bilmeyenler için tandem OLED, iki RGB organik ışık yayan katmanın üst üste yerleştirilmesiyle oluşuyor. Bu teknoloji tek katmanlı OLED'lere göre önemli avantajlar sunuyor. Böylelikle daha yüksek parlaklık seviyeleri, daha uzun ekran süresi, daha iyi renk doğruluğu ve daha az güç tüketimi mümkün oluyor.

Ancak bu teknolojinin maliyeti artırması bekleniyor. Türkiye'deki yüksek telefon fiyatları düşünüldüğünde tandem OLED'li iPhone'lar daha da pahalı olabilir. Tam da bu noktada Apple'ın maliyetleri düşürmek için basitleştirilmiş tandem OLED dediği harika bir yöntem devreye giriyor

Basitleştirilmiş Tandem OLED Nedir?

Apple, iPhone'ların üretim ve satış maliyetinin artmasını istemiyor. Bu nedenle şirket bir yandan inovasyon arayışlarını sürdürürken diğer yandan da maliyetleri düşürmenin yollarını arıyor. Bulduğu çözüm ise basitleştirilmiş tandem OLED kullanmak. Normal OLED ekranlarda her renk (kırmızı, yeşil, mavi) tek katmanda bulunur.

Yeni teknolojide ise sadece mavi renk için iki katman kullanılacak. Kırmızı ve yeşil renkler eskisi gibi tek katman kalacak. Mavi renkte iki katman kullanılmasının temel nedeni ise mavi piksellerin daha çabuk yıpranması. Bu panelleri üretmek için iki şirket devrede.

LG'nin basitleştirilmiş tandem OLED paneller için Apple ile görüştüğü biliniyor. Samsung da muhtemel bir üretici olsa da LG'nin bu konuda daha tecrübeli olması onu vaantajlı kılıyor. Elbette ki Apple, üretim kapasitesini garantilemek ve fiyat rekabetini korumak için birden fazla tedarikçiyle çalışmayı da tercih edebilir.