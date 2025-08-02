Bir Devrin Sonu: Apple O Modele Destek Vermeyi Bıraktı!

Zaman değişiyor teknoloji ilerliyor. Dün elimizden veya kolumuzdan düşürmediğimiz akıllı cihazlar bugün raflarda nostaljiye dönüşüyor. Yeni modellerin heyecanı eski cihazların vedasını da beraberinde getiriyor. Bu noktada Apple destek vermeyi bıraktığı cihazlar arasına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. İşte karşınızda o cihazın adı ve detayları...

Apple Watch Series 1 Artık Resmen Tarih Oldu!

Apple giyilebilir teknoloji dünyasına adım attığı ilk modellerinden biri olan Apple Watch Series 1 için resmi olarak yolun sonuna geldi. Şirket Series 1’i dünya genelinde “klasik ürün” statüsünden çıkararak “satıştan kaldırılmış ürünler” listesine ekledi. Bu karar cihazların son satış tarihinden yedi yıldan fazla zaman geçtiği gerekçesiyle alındı.

İlk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen Series 1 orijinal Apple Watch ile benzer tasarımı paylaşsa da daha hızlı S1P işlemci ile donatılmıştı. Aynı dönemde Series 2 ile birlikte satışa sunulan bu model Apple’ın akıllı saat dünyasında attığı erken adımlar arasında yer alıyor. Apple’ın politikalarına göre bir ürün satıştan kaldırıldığında hem donanım servisi sona eriyor hem de yetkili servis sağlayıcılar bu cihazlar için yedek parça siparişi veremiyor.

Bu da artık Series 1 kullanıcılarının teknik destek ya da resmi onarım hizmeti alamayacağı anlamına geliyor. Bu gelişme Apple’ın giyilebilir teknoloji serüvenindeki ilk jenerasyonlara olan resmi desteğini tamamen çektiğini gösteriyor. watchOS gibi yazılım tarafında zaten destek alamayan bu eski modeller artık donanım düzeyinde de tarihe karışmış oldu.

Artık Destek Verilmeyen Apple Watch Modelleri