iPhone Üretimi Durdu! Apple Noel Öncesi Kabusa Hazırlanıyor

Apple iPhone üretimi durdu. Ortaya çıkan yeni bir Çin raporuna göre Apple, 10 yıl sonra ilk defa iPhone ve iPad üretimini durdurma noktasına getirdi. Halihazırda devam eden Çin baskısı ve çip krizi bu durumun ana sebebi.

Apple'ın her zaman önemli olan tatil alışveriş sezonu devam ederken, şirket, Nikkei Asia'dan gelen yeni bir raporun "Noel öncesi kabus" olarak tanımladığı durumla karşı karşıya. Rapora göre Apple, tedarik sürelerini etkileyen iPhone ve iPad kıtlığı nedeniyle tedarikçiler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bugünkü rapor, Apple'ın Eylül ve Ekim aylarında iPhone 13 üretimi için hedefleri yaklaşık %20 oranında kaçırdığını gösteriyor. Ek olarak Apple'ın toplam iPhone 13 üretim hedefini, başlangıçtaki 95 milyon birim hedefinden 83 ile 85 milyon arasında düşürmeye zorlandığı bildiriliyor.

Ancak eksiklikler yalnızca Apple'ın en yeni ve en iyi iPhone 13 serisini etkilemiyor. Rapor, eski nesil iPhone'ların üretim tahmininin de son birkaç ayda yaklaşık %25 düştüğünü açıklıyor. Rapora göre Apple, bu yıl toplam 230 milyon iPhone üretme hedefinden de yaklaşık 15 milyon birim eksik.

Aslında Nikkei, Apple'ın iPhone ve iPad montajını Ekim ayında serval günleri için durdurduğunu söylüyor ve bu, on yıldan fazla süredir yaşanmayan bir gelişme.

Apple iPhone üretimi 10 yıl sonra ilk defa durdu

Nikkei'ye konuşan duruma ilişkin bilgi sahibi çok sayıda kaynak, Çin'deki tedarik zinciri ve güç kullanımına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle on yıldan fazla bir süredir ilk kez iPhone ve iPad montajının birkaç gün süreyle durdurulduğunu söyledi.

İlgili bir tedarik zinciri yöneticisi Nikkei Asia'ya verdiği demeçte, "Sınırlı bileşenler ve çipler nedeniyle tatillerde fazla mesai yapmak ve ön saflardaki işçilere ekstra ücret vermek anlamsızdı. Bu daha önce hiç olmamıştı. Geçmişteki Çin Altın Haftası, tüm montajcıların üretime hazırlandığı en hareketli dönemdi.” dedi.

Raporda ayrıca iPhone, iPad ve Mac üretimini etkileyen eksikliklerin Texas Instruments'tan güç yönetimi yongaları ve Nexperia'dan alıcı-vericiler ve Broadcom'dan bağlantı yongaları dahil olmak üzere çevresel bileşenlerle ilgili olduğu belirtiliyor.

Ancak eksikliklere ve kaçırılan hedeflere rağmen Apple, ortaklarına iPhone üretimini Aralık ve Ocak aylarında hızlandırmaları için baskı yapmaya devam ediyor. Raporda, Apple'ın tedarikçilere iPhone üretimini Kasım, Aralık ve Ocak ayları için yeniden hızlandırmalarını söylediği belirtiliyor.