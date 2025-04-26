Apple ABD'den Kaçıyor: Vergi Tarifelerine Daha Fazla Dayanamadı

Apple'ın Çin'e bağımlılığı azaltmak için uzun süredir farklı yollar aradığı biliniyordu. Son gelen haberler, şirketin bu konuda gerçekten büyük bir adım atmaya hazırlandığını gösterdi.

Financial Times'ın paylaştığı bilgilere göre Apple, 2026 yılı sonuna kadar ABD pazarı için üreteceği tüm iPhone'ları Hindistan'da üretmeyi planlıyor. Yani eğer her şey planlandığı gibi giderse, önümüzdeki yıldan itibaren ABD'de satılan iPhone'ların tamamı Çin yerine Hindistan'dan çıkacak.

ABD'deki Tüm iPhone'lar Hindistan'da Montelenecek

Son birkaç yıldır özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergileri ve artan siyasi gerilimler nedeniyle Apple, üretimi çeşitlendirme yoluna gitmeye çalışıyordu. Şirket daha önce de bazı giriş seviyesi iPhone modellerinin üretimini Brezilya'ya kaydırmıştı. Böylece Amerika kıtasına sevkiyatta hem maliyet avantajı sağlamış hem de riskleri azaltmıştı. Şimdi ise çok daha büyük bir plan devreye giriyor.

Apple, ABD'de satacağı tüm iPhone'ları Hindistan'da monte ettirerek Çin'e olan üretim bağımlılığını ciddi şekilde azaltmak istiyor. Elbette bu planın gerçekleşmesi için birçok şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Üretim hattının Hindistan'a taşınması kolay bir iş değil. Üstelik Çin'den ekipmanların çıkarılması da oldukça sancılı bir süreç olarak görülüyor.

Buna rağmen Apple, Foxconn gibi büyük tedarikçileri sayesinde Hindistan'daki altyapısını hızla güçlendirmeye devam ediyor.

Hindistan Apple İçin Bir Çıkış Yolu Mu?

Bu kararın riskleri de yok değil. Apple, üretim ekipmanlarını Çin'den çıkarmaya kalktığında, olası bir ABD-Çin anlaşmasından doğabilecek uzun vadeli vergi muafiyetlerinden de feragat etmiş olacak. Üstelik Çin'deki satışlar zaten düşüş trendindeyken, mevcut üretim süreçlerini aksatmak Apple için ekstra bir risk demek.

Diğer yandan Hindistan ile ABD arasında yürütülen ticaret görüşmeleri Apple'ın işini kolaylaştırabilir. Şu anda Hindistan'dan gelen ithal ürünlere uygulanan %26'lık vergi askıya alınmış durumda ve taraflar arasında yeni bir ticaret anlaşması masada. Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Hindistan'a yapacağı ziyaretin de bu sürece katkı sağlaması bekleniyor.

Eğer planlar beklenildiği gibi ilerlerse, 2026'nın sonunda ABD'deki her iPhone'un arkasında "Made in India" yazıyor olacak.