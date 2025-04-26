YouTube 20 Yıl Sonra Sistemi Bakın Nasıl Değiştirdi

YouTube, uzun yıllardır alıştığımız web video oynatıcısında köklü bir değişikliğe gitme kararı aldı. Bildiğiniz üzere platform şu sıralar 20. yılını kutlamakla meşgul ve bunun biz kullanıcılara yansıması yeni bir UI deneyimlemek oldu.

Her yenilikte olduğu gibi burada da kullanıcılar iki gruba ayrıldı: Beğenenler ve nefret edenler.

"Ses Ayarları İşlevselliğini Kaybetti"

Yeni arayüzde butonlar artık daha belirgin ve hap şeklinde tasarlanmış. Play/Pause tuşu, video süresi, bölüm geçişleri gibi temel kontroller, kendi küçük kapsülleri içinde yer alıyor. Ayrıca ses kontrolü de diğer eylem ikonlarıyla aynı bölmede toplanmış.

Eski tasarımdaki alt bölümde yer alan siyah degrade efekt ise yerini tamamen opak butonlara bırakmış. Bu değişimle birlikte görüntülerin daha net görünmesi sağlandıysa da bazı kullanıcılar eski şeffaf tasarımı geri istiyor gibi duruyor.

En çok eleştirilen yeniliklerden biri ise ses ayarıyla ilgili. Eskiden ses çubuğunun üstünde kaydırarak sesi değiştirmek mümkündü ya da klavyedeki yukarı/aşağı tuşlarıyla ses kontrolü sağlanabiliyordu. Şimdi ise bu işlevlerin ortadan kalktığı söyleniyor. Eğer bu kalıcı bir değişiklikse, birçok kullanıcı için ciddi bir kullanım kaybı demektir ki hiç hoşlarına gitmeyecek.

YouTube Tasarımı Reddit'i İkiye Böldü

Bazı kullanıcılar yeni arayüzü çok beğendi. Ama çoğunluk eski alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyor.

Reddit platformunda açılan başlıklarda da bu konuyla ilgili şikayetler baş gösterdi. Çok sayıda yorum ve upvote etkileşimi alan konular var. Hatta bazı kullanıcılar yeni tasarımı yalnızca yan hesaplarında görürken, ana hesaplarında hâlâ eski sürümün aktif olduğunu belirtiyor. YouTube'un bu güncellemeyi yavaş yavaş ve kullanıcıların tepkilerini ölçerek yaydığı düşünülüyor.

Burada ikiye bölünme var. %50'lik bir dilim eski arayüzü geri isterken diğer %50'lik dilim, yeni tasarımın kalmasını istiyor. Aslında tepkiler haksız da değil. YouTube'da ilk video 20 yıl evvel yüklendi ve o zamandan bu yana son 10 yıllık dilimde web oynatıcısı çok fazla değişime uğramadı. Kullanıcıların alışkanlıkları, kas hafızaları ve kullanım beklentileri bu klasik düzen çerçevesinde yoğruldu. Hal böyle olunca, yapılan her dokunuş ciddi bir etki yaratıyor.

YouTube'un bu yeni arayüzü kalıcı olarak mı sunacağı yoksa kullanıcı tepkilerine göre geri adım mı atacağı henüz net değil.