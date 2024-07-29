Apple, iPhone Üretiminde Bir İlke İmza Atacak!

iPhone nerede üretiliyor? sorusuna yıllardır verilen cevap Çin oluyor. Evet, üretimin çok büyük bir bölümü Çin'de gerçekleştiriliyor fakat tamamı değil.

Apple, 2017 yılında piyasaya sürdüğü ilk iPhone SE ile Hindistan'da ‌iPhone‌ üretimine başladı. O zamandan bu yana iPhone 13 ve iPhone 14 gibi modelleri bir araya getirerek ülkedeki üretim faaliyetlerine devam etti. Ancak bu modellerin Hindistan'daki üretimi, küresel lansmanlarından birkaç ay sonra başladı.

Apple, Hindistan'da İlk Kez 'Pro' iPhone Modellerini Üretecek!

Yani ilk üretimler Hindistan'da gerçekleştirilmedi. Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri ile bu durum değişti. Tabii halen Pro modellerin üretimi Çin'de gerçekleştiriliyor.

Apple'a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket iPhone 16 Pro ve ‌iPhone 16 Pro‌ Max'i Hindistan'da üretmek istiyor. iPhone 16 Pro‌ modellerinin üretimi, Apple'ın uzun süredir çalıştığı Foxconn tarafından Tamil Nadu'daki Sriperumbudur tesisinde gerçekleştirilecek.

Bu hamle, Apple'ın tedarik zincirini Çin'den uzaklaştırıp Hindistan'daki üretim kapasitelerini artırma yönündeki stratejisinin bir parçası. Şirketin önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm iPhone'larının dörtte birini Hindistan'da üretmeyi hedeflediği bildiriliyor; bu oran şu anda yüzde 14 seviyesinde.

Hindistan hükümeti büyük üreticileri çekmek için teşvikler sunarken Apple, iPhone 16 serisine yönelik beklenen yüksek talebi karşılamak için üretime büyük yatırımlar yapıyor ve 2024'te 90 milyon adet üretmeyi planlıyor; bu geçen yılki ‌iPhone 15‌ modellerine göre yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor.

Tüm bunlara ek olarak Apple geçtiğimiz hafta ilk kez Hindistan'da iPad üretmeye başlamayı planladığı bildirildi. Benzer şekilde şirketin bu yılın sonlarından itibaren AirPods'u Hindistan'da üretmeyi planladığı söyleniyor.