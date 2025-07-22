Apple Açıkladı: İsrail, İranlıların iPhone'larını Hedef Aldı

Apple'ın İran ve İsrail arasındaki gerilimin başlangıcında yüzlerce İranlı iPhone kullanıcısına "casus yazılım" uyarısı gönderdiği ortaya çıktı. Bloomberg'in ulaştığı bilgilere göre, saldırıların arkasında milyon dolarlık profesyonel bir siber casusluk operasyonu var.

İranlı Yetkililer ve Teknoloji Sektörü Hedefte

Apple'ın nadiren gönderdiği "tehdit uyarıları", bu kez İranlı kullanıcıların telefonlarına düştü. 2025'in ilk yarısında yüzlerce kişiye ulaşan uyarılar özellikle hükümet çalışanları ve teknoloji sektöründeki önemli isimleri hedef aldı. Apple'ın mesajı oldukça net: "Bu saldırı, kim olduğunuz veya ne yaptığınız nedeniyle doğrudan sizi hedefliyor."

Uyarıda bu tür atakların "son derece nadir, pahalı ve küresel çapta organize edildiği" vurgulandı. Güvenlik uzmanları, tespit edilen vakaların sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu düşünüyor. Operasyonun arkasındaki isim henüz bilinmiyor, ancak bu kadar karmaşık ve maliyetli bir siber saldırıyı yürütebilecek aktörlerin sayısı oldukça sınırlı.

İran ve İsrail arasındaki gerilimin siber savaş boyutuna ulaştığı zaten biliniyordu ancak Apple'ın doğrudan kullanıcıları uyarması durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Apple'ın konuyla ilgili tavsiyeleri ise oldukça basit ama kritik.

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Güçlü şifreler ve iki aşamalı doğrulama kullanın.

Şüpheli bağlantılara tıklamayın.

Uyarı alanlar derhal uzman desteği alsın.

Bu olay dijital güvenliğin artık herkes için hayati önem taşıdığını bir kez daha hatırlattı. Özellikle de savaş durumunda. Her ne kadar genel olarak barışın hakim olduğu bir dönemde yaşasak da bulunduğumuz coğrafyanın oldukça tehlikeli olduğunu hatırlatmakta fayda var.