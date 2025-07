Ev Fiyatına Telefon: Bu iPhone 2 Milyon TL'ye Satılıyor!

Rusya merkezli lüks ürünler üreticisi Caviar, sıra dışı bir tasarıma imza attı. Şirket, James Bond'un taktığı saati iPhone'un arka yüzeyine entegre etti. "iPhone No Time To Die Edition" olarak isimlendirilen özel tasarımlı iPhone'un fiyatı ise tam anlamıyla dudak uçuklattı.

Özel Tasarımlı iPhone'un Fiyatı Cep Yakıyor

Caviar, efsanevi James Bond karakterinin ikonik saati Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition'ı iPhone'un arka yüzeyine ekledi. Saatin çalışır durumda olduğu ve manuel olarak ayarlanabildiği belirtildi.

Havacılık sınıfı titanyum ve karbon fiber kullanılarak üretilen arka yüzeyde James Bond filmlerinin açılışında yer alan ikonik silah namlusu da yer alıyor. Bu detaylar, telefonun etkileyici bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Dünya genelinde sadece yedi adetle sınırlı olan iPhone No Time To Die Edition'ın her biri LE001/007'den LE007/007'ye kadar özel olarak numaralandırıldı. Bu özel tasarımlı telefonu satın almak için 49 bin dolar (1.980.070 TL) ödemek gerekiyor.

iPhone No Time To Die Edition'ın kutusunda özel tasarımlı telefonun yanı sıra resmî Omega belgeleri, saati taşımak için kullanılabilecek Omega markalı özel seyahat çantası, AirPods Pro 2 ve Apple şarj aksesuarları da yer alıyor.