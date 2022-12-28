Apple Japonya'da 98 Milyon Dolar Vergi Ödemek Zorunda

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Japonya'da Apple cihazlarının satışları bir hayli fazla. Özellikle turistlere karşı uygulanan %10'luk tüketim vergisi muafiyeti, Asya'daki birçok kişiyi toplu bir şekilde Japonya'da iPhone almaya itiyor. Ancak yakın zamanda yayımlanan bir rapora göre Apple'ın başı vergi ile derde girebilir.

Apple mağazalarında toplu olarak cihaz satışında tüketim vergisinin alınmaması, Nikkei Asia'nın yaptığı araştırmaya göre yanlış bir karar. Uzun bir süre boyunca turistlerin vergiden muaf tutulmasının faturası Apple'a kesilecek.

Apple 98 Milyon Dolar Vergi Ödemek Zorunda Kalacak

Japonya'nın turistler açısından çekisi olmasını sağlayan nedenlerden biri de ülkede altı aydan az süre geçiren yabancıların %10'luk tüketim vergisini ödemek zorunda olmaması. Ancak yurt dışından Japonya'ya gelen birçok kişi, vergi muafiyetini bir avantaja dönüştürerek yüzlerce iPhone satın almaya başladı.

Toplu alımlar aslında vergi muafiyeti kapsamına girmiyor. Apple'ın yüzlerce telefon alan müşterilerini dahi vergiden muaf tutması, sonuç olarak firmanın zararına olacak gibi duruyor. Nikkei Asia'nın iddiasına göre Apple bu politikası sebebiyle 98 milyon dolar tutarında vergi cezası ödemek zorunda kalacak.