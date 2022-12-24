Samsung Yine Apple ile Dalga Geçti

Teknoloji dünyasında reklamlar ile firmaların arasında atışma yaşanması, sıkça rastladığımız durum. Bunun en iyi örneklerinden biri, Epic Games-Apple tartışmasındaki efsanevi reklam olarak görülüyor. Öte taraftan Apple ile dalga geçen bir tek Epic Games değil.

Apple'ın ezeli rakibi Samsung, Galaxy serisindeki katlanabilir cihazların özelliklerine sahip olmaması sebebiyle iPhone ile dalga geçen bir reklam yayınladı.

İşte Samsung'un Apple ile Dalga Geçtiği Reklam

Samsung MOCKS Apple not having a folding phone in a new ad posted to Weibo ‼️😳 pic.twitter.com/TtNc3UAPJS — AppleTrack (@appltrack) December 21, 2022

Uzun süredir bir atışma içerisinde olan iki firmada yenilikçi teknolojiler konusunda daha ileride görünen Samsung, sürekli olarak Apple'ı geriden gelmekle eleştiriyor. Daha önceden iPhone 14 serisinin 2022 yılında 48 megapiksel çözünürlüğe sahip kameralarla çıkmasıyla dalga geçen Samsung, bu çözünürlüğe yıllar önce eriştiklerini ifade ederek 108 megapiksellik S22 serisini örnek göstermişti.

Samsung ekibinin yakın zamanda yayınladığı reklam videosu ise Dünya Kupası konseptiyle Apple'ın hala katlanabilir bir telefona sahip olmamasıyla dalga geçiyor. Videoda gol sevinci hareketi yapan katlanabilir telefonlar görünüyorken seyirciler içerisindeki bariz bir şekilde iPhone göndermesi olan bazı telefonlar gol sevinci yapamıyor.

Katlanabilir telefon dünyasının lideri konumundaki Samsung, sürekli olarak Apple'a sataşmaya devam edecek gibi duruyor. Öte yandan Apple'ın katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığına dair birçok bilgi olsa da her zaman olduğu gibi geriden gelmek zorunda kalacaklar.