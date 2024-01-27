Apple'ın Kararlarına Spotify'dan da Açıklama Geldi: "Tam Bir Saçmalık"

Spotify, Apple'ın dışarıdan uygulama yükleme, alternatif uygulama mağazaları, varsayılan tarayıcı seçimi ve daha fazlası için zemin hazırlayan AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uymayı seçmesinden rahatsız olan firmalar arasına katılıyor.

Cuma günü, müzik yayın şirketi Apple'ın yeni DMA kurallarına yanıtını yayınladı ve geliştiricilere uygulanan yeni ücretleri "gasp" ve Apple'ın uyum planını "tam bir saçmalık" olarak nitelendirerek teknoloji devinin kuralların kendileri için geçerli olmadığına inandığını gösterdi.

Bilmeyenler için Apple bu hafta başında AB yasalarına uygun bir dizi değişiklik açıkladı. Şirket, AB'deki uygulama geliştiricilerinin daha düşük komisyon alacağını söyledi ancak aynı zamanda geliştiricilerin dağıtım kanallarına bakılmaksızın 1 milyon indirme eşiğini aştıktan sonra her yükleme başına 0,50 euro ödemelerini gerektiren yeni bir "temel teknoloji ücreti" getirdi.

Şirketlerin Apple'a Tepkisi Sürüyor

Ayrıca geliştiriciler kendi uygulama içi ödemeleri yerine Apple'ın uygulama içi ödemelerini kullandıklarında %3'lük bir ödeme işleme ücreti talep edecek. Konuya dair ilk tepki önce Mozilla tarafından geldi. Geliştiricilere büyük yük bindirdiğini düşündükleri bu düzenlemeyi mantıklı bulmadığını söyleyen Mozilla ekibine Spotify da katıldı.

Spotify, Apple'ın çözümünün, uygulama geliştiricilere mevcut şartlara bağlı kalma ya da başlangıçta cazip görünebilecek ancak aslında daha yüksek ücretlerle gelebilecek "karmaşık yeni bir modele" geçme seçeneği sunduğu için "çarpıtmada ustalık sınıfı" olduğunu söyledi.

Apple'ın bu söylemlere bir yanıtı yok fakat geliştiriciler durumun mağduriyetini dile getiriyorlar ve gelecekte bu konuyla ilgili daha fazla açıklamaya şahit olmamız muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.