Apple'ın Yeni Kararlarıyla İlgili Mozilla'dan Açıklama: "Üstümüze Büyük Yük Bıraktı"

Apple'ın Avrupa Birliği'ndeki yeni düzenlemeleri, Firefox gibi tarayıcıların nihayet iOS'ta kendi motorlarını kullanabileceği anlamına geliyor. Bu hoş bir değişiklik gibi görünse de Mozilla sözcüsü Damiano DeMonte, The Verge'e yaptığı açıklamada işlerin gidişatından "son derece hayal kırıklığına uğradıklarını" söyledi.

"Teknik detayları incelemeye devam ediyoruz ancak Apple'ın yeni duyurulan BrowserEngineKit'i AB'ye özgü uygulamalarla kısıtlama planı bizi son derece hayal kırıklığına uğrattı. Bu karr, Firefox gibi bağımsız bir tarayıcıyı iki ayrı tarayıcı uygulaması oluşturmaya ve sürdürmeye zorluyor. Bu Apple'ın kendisinin katlanmaktan kaçındığı bir yük."

Mozilla, İki Ayrı Firefox Geliştirmek İstemiyor

iOS 17.4'te Apple, AB'deki tarayıcıları artık Safari'ye güç veren temel motor olan WebKit'i kullanmaya zorlamayacak. Bu değişiklik, Google Chrome ve Microsoft Edge tarafından kullanılan Blink'in yanı sıra Firefox tarafından kullanılan Gecko gibi diğer popüler motorlara da kapı açıyor.

Bu aynı zamanda üçüncü taraf tarayıcıların WebKit ile birlikte gelen sınırlamaların hiçbiri olmadan iOS'ta tamamen işlevsel hâle gelebileceği anlamına geliyor. Buna rağmen Mozilla, değişikliklerin sadece AB'de uygulanmasının tarayıcıların farklı sürümleri kullanmasını daha da zorlaştıracağını savunuyor.

Mozilla, Apple'ın yeni oyun akışı uygulamalarını, alternatif uygulama mağazalarını ve dışarıdan yüklemeyi de kapsayan yeni kurallarını eleştiren tek geliştirici değil. Epic CEO'su Tim Sweeney yeni şartları bir "korku gösterisi" olarak nitelendirirken, Spotify değişikliklerin "saçmalıktan ibaret" olduğunu söyledi.

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