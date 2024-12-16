Apple 2028 Yılında "Kırışıksız" Katlanabilir iPad Planlıyor

Teknoloji devi Apple, 2028 yılı civarında 18.8 inçlik katlanabilir bir iPad piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ancak bu model, geleneksel katlanabilir modellerin aksine neredeyse gözle görülmeyen bir katlanma çizgisine sahip olacak.

Yenilikçi cihazın prototipi daha şimdiden geliştirildi. Bloomberg’in ünlü gazetecisi Mark Gurman, bu cihazı “iPad Pro’ların yan yana iki tanesi gibi” şeklinde tanımladı.

Katlanabilir iPad Nasıl Görünüyor?

Tamamen açıldığında 20 inç (ortalama 50,8 cm) olabilen model, Gurman'ın sözleriyle "tek, kesintisiz bir cam parçası" olarak tanımlanıyor. Bu cihaz özel bir ürün olarak konumlandırılıyor ve Apple’ın katlanabilir planlarını büyük bir çaplı bir deneyi elde ederek odak noktasını daralttığını gösteriyor.

Apple'ın isteği, katlanabilir teknolojiyi cep boyutunda bir tablet yerine sırt çantanızda taşıyabileceğiniz büyük ekranlara entegre etmek. Cihaz muhtemelen iPadOS’in bir versiyonunu çalıştıracak.

Gurman cihazı şöyle anlatıyor:

Bunun gerçek bir iPad-Mac hibriti olacağına inanmıyorum, ancak cihaz her iki cihazdan da öğeler taşıyacak. 2028 yılı geldiğinde iPadOS’in macOS uygulamalarını çalıştıracak kadar gelişmiş olması bekleniyor.

2026'dan Önce Çıkması Muhtemel Değil

Gurman’a göre, katlanabilir bir iPhone da Apple’ın radarında yer alıyor, ancak bunu "2026'dan önce görümeyi beklemeyin," diyerek açıklıyor.

Gurman, kaynaklarından duyduğu bilgilerin kısa süre önce sızıntısı yapılan Apple yol haritasıyla uyumlu olduğunu gösteriyor. Söz konusu sızıntıda 18.8 inçlik katlanabilir iPad, 2026'da OLED MacBook Pro’lar ve 2027'de OLED MacBook Air güncellemesi vardı.