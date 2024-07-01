Galaxy Z Fold 7 İçin İlk Bilgiler Geldi: Devrim Niteliğinde Bir Özelliğe Sahip Olacak!

Samsung, 10 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 gibi en yeni ürünlerini vitrine çıkaracak. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar sayesinde katlanabilir telefonların neler sunacağına dair akıllarda çok fazla soru işareti kalmadı.

Güney Koreli üretici, etkinlikle ilgili tüm hazırlıklarını tamamlayarak geri sayıma geçti. Bununla birlikte hiç zaman kaybetmeden devam modelleri üzerinde çalışmaya başladı. Son gelen bilgiler, Galaxy Z Fold 7'nin devrim yaratacak bir özelliğe sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Galaxy Z Fold 7 Parmak İzi Tarayıcısında Yeni Bir Dönemi Başlatacak

Samsung, katlanabilir telefonlarının sunduğu kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için kolları sıvadı. Şirket, bu kapsamda parmak izi teknolojisini daha da geliştirecek bir patent başvurusu yaptı. Böylelikle, markanın yıllardır üzerinde ısrar ettiği bir özellikten de nihayet vazgeçilmiş olacak.

Yeni patent başvurusu, önceki modellerde yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısını Galaxy Z Fold 7 birlikte ekranın altına taşıyacak. Ancak burada çok önemli bir detayın olduğunu belirtelim. Zira bu teknoloji, günümüz ekran altı parmak izi tarayıcılardaki gibi tek bir bölgeden ziyade ekranın tamamında çalışabilecek.

Güney Koreli şirketin, bu özelliğin çalışabilmesi için ekranın altına neredeyse tamamını kaplayan bir parmak izi tanıma sensörü yerleştireceği bildiriliyor. Bu sayede ekranın neresine dokunursanız dokunun, sensör parmak izinizi tanıyarak ekran kilidini açacak.

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